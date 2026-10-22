Tom Cruise nhận giải Thành tựu trọn đời

Ngày 21/10, Viện Phim Mỹ (AFI) chính thức công bố Tom Cruise sẽ trở thành chủ nhân của giải Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52. Đây là một trong những danh hiệu danh giá nhất Hollywood, nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật và sức ảnh hưởng lâu dài đối với nghệ thuật điện ảnh. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 24/4/2027 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, Mỹ.

Ở tuổi 64, Tom Cruise tiếp tục ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ. Theo AFI, nam diễn viên được lựa chọn không chỉ bởi những thành công thương mại mà còn nhờ khả năng duy trì sức hút qua nhiều thế hệ khán giả, đồng thời góp phần thúc đẩy trải nghiệm thưởng thức phim tại rạp trong thời kỳ các nền tảng phát trực tuyến ngày càng phát triển.

Ở tuổi 64, Tom Cruise tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng Hollywood khi được lựa chọn trao giải Thành tựu trọn đời AFI lần thứ 52.

Trong tuyên bố công bố giải thưởng, Kathleen Kennedy, Chủ tịch Hội đồng quản trị AFI, gọi Tom Cruise là một biểu tượng toàn cầu. Bà đánh giá cao sự tận tâm của tài tử trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất, đặc biệt là niềm tin của anh vào khả năng kết nối con người thông qua điện ảnh. Theo Kennedy, chính tinh thần ấy đã giúp Tom Cruise trở thành một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của điện ảnh Mỹ trên trường quốc tế.

Sinh năm 1962, Tom Cruise bắt đầu tạo dựng tên tuổi tại Hollywood từ đầu thập niên 1980. Vai diễn trong Risky Business năm 1983 giúp anh trở thành gương mặt trẻ được chú ý, trước khi Top Gun ra mắt năm 1986 đưa tên tuổi nam diễn viên lên hàng ngôi sao phòng vé. Hình tượng phi công Pete Mitchell với phong thái tự tin, mạnh mẽ đã trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh.

Tom Cruise sở hữu sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn bốn thập kỷ, ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn nổi tiếng trên màn ảnh rộng.

Không giới hạn bản thân ở dòng phim hành động, Tom Cruise còn chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm tâm lý và chính kịch như Rain Man, A Few Good Men, Born on the Fourth of July, Jerry Maguire và Magnolia. Những vai diễn đa dạng giúp anh khẳng định vị thế một diễn viên có khả năng thích nghi với nhiều thể loại, thay vì chỉ gắn liền với hình ảnh ngôi sao hành động.

Trong sự nghiệp, Tom Cruise từng nhận ba đề cử Oscar về diễn xuất. Hai lần anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ Born on the Fourth of July và Jerry Maguire, cùng một đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với Magnolia. Ngoài ra, anh còn nhận đề cử Oscar ở vai trò nhà sản xuất khi Top Gun: Maverick góp mặt trong hạng mục Phim hay nhất.

Đặc biệt, loạt phim Mission: Impossible đã góp phần đưa Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao hành động có sức ảnh hưởng lớn nhất Hollywood. Gắn bó với nhân vật Ethan Hunt từ năm 1996, nam diễn viên nổi tiếng với việc trực tiếp thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm, từ leo lên các công trình cao tầng, bám bên ngoài máy bay đến những màn rượt đuổi đòi hỏi kỹ thuật phức tạp.

Loạt phim Mission: Impossible góp phần đưa Tom Cruise trở thành một trong những ngôi sao hành động có sức ảnh hưởng lớn nhất Hollywood.

Thành công thương mại của Tom Cruise cũng là yếu tố đáng chú ý. Theo thống kê được AFI công bố, các bộ phim có sự tham gia của anh đã thu về gần 13 tỷ USD trên toàn cầu. Riêng Top Gun: Maverick phát hành năm 2022 đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD, trở thành tác phẩm ăn khách nhất trong sự nghiệp của tài tử và góp phần tạo động lực cho thị trường rạp chiếu sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch.

Trước khi được AFI lựa chọn vinh danh, Tom Cruise đã nhận giải Oscar danh dự tại lễ trao giải Governors Awards năm 2025. Đây là sự ghi nhận của Viện Hàn lâm đối với những cống hiến của nam diễn viên trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt là nỗ lực duy trì sức hấp dẫn của các tác phẩm được sản xuất dành cho màn ảnh rộng.

Không chỉ thành công tại phòng vé, Tom Cruise còn được giới chuyên môn ghi nhận với nhiều đề cử Oscar và giải thưởng danh giá.

Thông tin về giải thưởng mới xuất hiện trong bối cảnh Tom Cruise vừa trở lại với Digger, bộ phim hài đen do đạo diễn Alejandro González Iñárritu thực hiện. Dù nhận được sự chú ý về mặt nghệ thuật, tác phẩm không đạt thành tích phòng vé như kỳ vọng khi chỉ đứng thứ năm tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu. Kết quả này cho thấy ngay cả một ngôi sao có sức hút lâu năm như Tom Cruise cũng không phải lúc nào cũng bảo đảm thành công thương mại.

Dẫu vậy, tài tử vẫn tiếp tục theo đuổi những dự án mới, trong đó có kế hoạch trở lại với nhân vật Cole Trickle trong phần tiếp theo của Days of Thunder. Việc không ngừng thử sức với những vai diễn khác nhau cho thấy Tom Cruise chưa có ý định khép lại sự nghiệp sau hàng loạt cột mốc lớn.

Dù đã bước sang tuổi 64, Tom Cruise vẫn miệt mài theo đuổi các dự án mới và chưa có dấu hiệu dừng lại trên hành trình điện ảnh.

Giải Thành tựu trọn đời AFI được thành lập năm 1973, từng vinh danh những tên tuổi như Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Meryl Streep, Denzel Washington và Nicole Kidman. Eddie Murphy là người nhận giải gần nhất vào năm 2026. Với Tom Cruise, danh hiệu lần thứ 52 không chỉ ghi nhận một sự nghiệp thành công về doanh thu mà còn khẳng định ảnh hưởng của anh đối với cách Hollywood sản xuất và đưa phim đến khán giả trong nhiều thập kỷ.