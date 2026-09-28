Tom Cruise 'lột xác' vẫn khó đoạt Oscar

Trong bộ phim mới Digger, Tom Cruise hóa thân thành một tỷ phú dầu mỏ buộc phải khắc phục thảm họa môi trường toàn cầu do chính mình gây ra. Tác phẩm hài châm biếm do Alejandro G. Iñárritu, đạo diễn từng 4 lần đoạt Oscar, cầm trịch.

Theo Page Six, triển vọng tranh Oscar của tài tử với bộ phim này đã sụt giảm đáng kể. “Một buổi chiếu dành cho báo chí đã diễn ra ở Los Angeles vào tuần trước và phản ứng của truyền thông nói nhẹ nhàng nhất thì là trái chiều”, một nguồn tin trong ngành chia sẻ.

Người này nói thêm: “Sau buổi chiếu đó, bạn có thể thấy vị trí của bộ phim trên các danh sách dự đoán Oscar đồng loạt tụt xuống. Tom vẫn được yêu mến, nhưng tôi không nghĩ mọi người muốn thấy anh ấy trong bộ đồ độn béo và hóa trang. Họ muốn thấy anh ấy là người hùng hành động”.

Tạo hình của Tom Cruise trong phim mới. Ảnh: Page Six.

Debra Birnbaum, biên tập viên của Gold Derby, nền tảng chuyên dự đoán các giải thưởng điện ảnh, cũng xác nhận triển vọng đoạt Oscar của Tom Cruise đã giảm sau buổi chiếu phim hôm 20/9 tại Nhà hát Steven J. Ross, thuộc trường quay Warner Bros. ở Burbank, California.

“Dù Tom thực hiện một chiến dịch quảng bá hết sức mạnh mẽ, khán giả vẫn không thực sự hào hứng với màn trình diễn của anh ấy. Khả năng giành giải của anh ấy trên GoldDerby.com đã lao dốc kể từ khi lệnh giới nghiêm các đánh giá phim trên mạng xã hội được gỡ bỏ, khiến anh ấy phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại vị thế. Tom Cruise đã tụt hạng trong mắt các chuyên gia cũng như khán giả”, Birnbaum chia sẻ.

Trước đó, dù sở hữu hàng loạt phim ăn khách từ Top Gun đến loạt Mission: Impossible, Cruise lại chưa từng giành Oscar dù đã 4 lần được đề cử. Cụ thể, anh từng được đề cử giải Nam chính với Born on the Fourth of July và Jerry Maguire; giải Nam phụ với Magnolia và giải Phim hay nhất với tư cách nhà sản xuất với Top Gun: Maverick.

Trong cuộc đua Oscar Nam chính năm sau, Tom Cruise phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Andrew Scott với Elsinore, John Malkovich với Wild Horse Nine và Matt Damon với The Odyssey. Cả ba đều đang được đánh giá cao hơn Tom Cruise.

Tom Cruise vẫn có cơ hội được đề cử Oscar, nhưng khó giành chiến thắng. Ảnh: WireImage.

“Hiện Tom đứng thứ tư, vị trí vẫn cho anh ấy cơ hội nhận được đề cử. Nhưng cuộc đua Nam chính năm nay là cuộc đua khốc liệt nhất trong tất cả các hạng mục”, biên tập viên của Gold Derby chia sẻ.