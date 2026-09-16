Tom Cruise khoe hình thể săn chắc ở tuổi 64

Tom Cruise gây chú ý khi khoe hình thể săn chắc ở tuổi 64 trên bìa tạp chí GQ. Đây cũng là lần đầu tiên nam tài tử xuất hiện trên ấn phẩm này sau hơn 20 năm.

Trên trang bìa GQ số mới, Tom Cruise diện quần jeans cùng áo sơ mi đen để ngỏ hoàn toàn phần cúc áo, qua đó khoe trọn cơ bụng săn chắc. Nam diễn viên hướng ánh mắt trực diện về ống kính của nhiếp ảnh gia Mario Sorrenti, một tay móc vào thắt lưng, tay còn lại luồn qua mái tóc.

Tom Cruise gây chú ý khi khoe hình thể săn chắc ở tuổi 64.

Đây là lần thứ 6 Tom Cruise xuất hiện trên trang bìa GQ phiên bản Mỹ, nhưng đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại ấn phẩm này sau hơn hai thập kỷ. Khi được hỏi lý do hiếm khi tham gia những cuộc phỏng vấn dài, nam tài tử hài hước nói: “Tôi bận mà”.

Tom Cruise cũng chia sẻ về cách anh nhìn nhận công việc diễn xuất. “Có những điều tôi muốn các nghệ sĩ khác biết. Khi mọi người xem một bộ phim, bạn muốn mọi thứ trông thật dễ dàng... và hiểu rằng không sao nếu quá trình đó khiến bạn đau đớn. Rằng nó khó khăn. Rằng đôi khi nó có thể gây bối rối và bạn không biết phải làm gì”, anh nói.

Trong bộ ảnh mới, GQ lựa chọn cho Tom Cruise những trang phục mang phong cách đời thường nhưng có phần bụi bặm, đúng với hình ảnh quen thuộc của nam diễn viên. Anh được phối quần jeans Levi’s, áo phông vintage cùng một số mẫu blazer len. Đáng chú ý, ê-kíp còn để Tom Cruise xuất hiện giữa Đại lộ Hollywood, hòa vào dòng khách du lịch.

GQ lựa chọn cho Tom Cruise những trang phục mang phong cách đời thường nhưng có phần bụi bặm

Phong cách này cũng phần nào gợi liên tưởng đến nhân vật Digger mà Tom Cruise đảm nhận trong dự án mới, một ông trùm dầu mỏ đến từ miền Nam nước Mỹ. Tài tử Top Gun được nhận xét gần như không thể nhận ra khi hóa thân vào nhân vật.

Chia sẻ tại một sự kiện quảng bá bộ phim, Tom Cruise cho biết anh luôn chú trọng cách nhân vật giao tiếp với khán giả thông qua ngoại hình và ngôn ngữ cơ thể. “Dù là Les Grossman, Interview With The Vampire, Collateral hay Risky Business, tôi luôn tự hỏi: ‘Làm thế nào để truyền tải điều này?’. Hình thể, hóa trang, đó là những thứ bạn tìm thấy trong quá trình học cách giao tiếp”, anh nói.

Tom Cruise cho biết anh luôn chú trọng cách nhân vật giao tiếp với khán giả thông qua ngoại hình và ngôn ngữ cơ thể.

Ở tuổi 64, Tom Cruise cho biết bản thân vẫn hướng về hiện tại và tương lai thay vì sống trong quá khứ. Nam diễn viên thừa nhận đôi khi nhìn lại để đánh giá những gì có thể làm tốt hơn, xem điều gì hiệu quả và điều gì chưa, nhưng không muốn mắc kẹt với những chuyện đã qua. “Tôi không phải người sống trong quá khứ... Tôi hướng về phía trước. Với tôi, tôi sống nhiều hơn trong hiện tại và tương lai”, Tom Cruise chia sẻ.