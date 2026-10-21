Tom Cruise đối diện 'thất bại nặng nề nhất lịch sử Hollywood'

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, Digger đã gây bất ngờ với màn lột xác của Tom Cruise. Rũ bỏ vẻ ngoài phong độ cùng hình tượng người hùng hành động gắn bó suốt nhiều năm, tài tử xuất hiện với diện mạo già nua, thân hình phát tướng và phong thái có phần kỳ quặc. Đặc biệt, màn hợp tác với Alejandro G. Iñárritu, đạo diễn từng hai lần giành Oscar, càng khiến dự án được kỳ vọng trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của Cruise, thậm chí mở ra cơ hội chinh phục tượng vàng diễn xuất đầu tiên.

Thế nhưng, khi chính thức ra rạp, Digger lại không tạo được tiếng vang như mong đợi. Bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng, trong khi doanh thu liên tục lao dốc, đứng trước nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu USD.

Màn lột xác gây tranh cãi của Tom Cruise

Trong Digger, Tom Cruise hóa thân thành Digger Rockwell, một tỷ phú dầu mỏ quyền lực, người dường như có trong tay mọi thứ mà tiền bạc có thể mua được. Thế nhưng, đế chế tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy bắt đầu lung lay khi một sự cố giàn khoan ở Greenland gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng.

Những khối băng khổng lồ đổ vỡ, kéo theo nguy cơ sóng thần đe dọa hàng triệu sinh mạng. Trong lúc thế giới đứng trước viễn cảnh diệt vong, người đàn ông góp phần gây ra thảm họa lại tìm mọi cách bảo vệ tài sản, danh tiếng và quyền lực của mình.

Tom Cruise gây bất ngờ với diện mạo già nua, thân hình phát tướng, khác xa hình tượng người hùng hành động quen thuộc.

Trái với kỳ vọng, Digger hứng chịu nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ đạt 53% đánh giá tích cực từ 333 bài phê bình. Nhiều cây bút nhận định bộ phim sở hữu tham vọng nghệ thuật lớn, song cách triển khai rối rắm, nặng tính thuyết giảng khiến câu chuyện thiếu sức thuyết phục.

Vấn đề lớn nhất của Digger nằm ở kịch bản. Iñárritu lựa chọn phong cách hài đen để châm biếm giới tài phiệt, chính trị gia và sự thờ ơ của con người trước biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những tình huống trào phúng thường bị đẩy đến mức cường điệu, thiếu sự sắc sảo cần thiết. Các nhân vật liên tục tranh cãi, đổ lỗi và đưa ra những phát ngôn phi lý, tạo cảm giác ồn ào hơn là châm biếm.

Theo Variety, tác phẩm gợi nhớ Dr. Strangelove hay Don't Look Up khi khai thác viễn cảnh tận thế bằng tiếng cười, song thiếu sự tinh tế của những bộ phim đi trước. Trong khi đó, The Hollywood Reporter nhận xét cách truyền tải thông điệp quá trực diện, liên tục nhấn mạnh những vấn đề mà khán giả vốn đã nhận thức rõ.

Cấu trúc kể chuyện cũng gây tranh cãi. Thay vì phát triển theo hướng phim thảm họa thông thường, Digger bất ngờ chuyển hướng, đan xen nhiều lớp hiện thực và hư cấu. Những cú bẻ lái khiến mạch truyện trở nên phức tạp, trong khi các nhân vật được xây dựng theo lối biếm họa, thiếu chiều sâu tâm lý, khiến người xem khó tìm thấy sự đồng cảm.

Dẫu vậy, Digger vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận, nổi bật là diễn xuất của Tom Cruise. Với giọng nói đặc trưng của vùng Texas cùng lối thể hiện cường điệu, tài tử mang đến một nhân vật ngạo mạn, độc đoán và có phần lố bịch. Đặc biệt, trường đoạn độc thoại trước hội đồng quốc tế cho thấy khả năng kiểm soát nhịp thoại, biểu cảm và năng lượng diễn xuất của ngôi sao Hollywood.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh được đầu tư công phu, với những góc máy chuyển động linh hoạt của nhà quay phim Emmanuel Lubezki. The New Yorker đánh giá cao thiết kế sản xuất và cách dàn dựng hình ảnh. Không gian biệt thự xa hoa, những món đồ trang trí kỳ dị cùng bảng màu lạnh tạo nên thế giới vừa hào nhoáng, vừa ngột ngạt.

Digger hứng chịu nhiều chỉ trích về kịch bản rối rắm, cách kể chuyện nặng tính thuyết giảng và thiếu sức thuyết phục.

'Một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử Hollywood'

Những tranh cãi về chất lượng càng khiến Digger gặp khó tại phòng vé. Ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 2/10, bộ phim chỉ thu 8 triệu USD trong ba ngày đầu, dù được phát hành tại hơn 3.300 rạp. Đây là thành tích mở màn thấp nhất của một tác phẩm có Tom Cruise đóng chính trong 19 năm, kể từ Lions for Lambs (2007). Tại thị trường quốc tế, phim mang về thêm 12 triệu USD từ 73 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu tuần đầu lên vỏn vẹn 20 triệu USD.

Sức hút tiếp tục suy giảm ở những tuần kế tiếp. Sang tuần thứ hai, doanh thu Bắc Mỹ giảm 60%; đến cuối tuần 16-18/10, con số này chỉ còn khoảng 900.000 USD, giảm thêm gần 72%. Quy mô phát hành cũng bị thu hẹp đáng kể, từ hơn 3.300 rạp xuống còn 786 rạp. Theo Box Office Mojo, tính đến ngày 19/10, Digger mới thu khoảng 41,8 triệu USD trên toàn cầu.

Thành tích này trở thành bài toán nan giải với Warner Bros., bởi kinh phí sản xuất của Digger thuộc hàng đắt đỏ. Theo Variety, dự án tiêu tốn khoảng 160-180 triệu USD sau khi chi phí tăng cao do quá trình ghi hình kéo dài. Hãng phim còn chi thêm khoảng 100 triệu USD để quảng bá trên toàn cầu. Với mức đầu tư này, tác phẩm cần đạt doanh thu 300-350 triệu USD để hòa vốn.

Giới quan sát dự báo Digger có thể khép lại hành trình chiếu rạp với khoảng 50 triệu USD, đồng nghĩa khoản lỗ ước tính lên tới 245 triệu USD. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thất bại thương mại nặng nề nhất lịch sử Hollywood.

Digger đối diện nguy cơ thua lỗ tới 245 triệu USD.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, Digger từng được các hệ thống rạp giới thiệu với lịch khởi chiếu dự kiến vào đầu tháng 10, song đến ngày 21/10 vẫn chưa ghi nhận suất chiếu thực tế. Trong khi đó, tác phẩm đã trải qua gần ba tuần phát hành quốc tế, với doanh thu ngày càng suy giảm và suất chiếu thu gọn. Hiện chưa rõ liệu bộ phim có tiếp tục được phát hành tại thị trường Việt Nam hay không.

Theo Variety, nguyên nhân thất bại đến từ sự chênh lệch giữa quy mô đầu tư và khả năng tiếp cận khán giả. Với nội dung châm biếm môi trường, phong cách hài đen khác thường và nhãn R, Digger vốn khó thu hút công chúng đại chúng. Chiến dịch quảng bá lại tập trung vào tên tuổi Tom Cruise, thay vì làm rõ sức hấp dẫn của câu chuyện. Những đánh giá tiêu cực cùng hiệu ứng truyền miệng kém tích cực càng khiến tình hình thêm bất lợi.

Đây là bước lùi đáng kể với Tom Cruise, tài tử từng được xem là một trong những ngôi sao bảo chứng phòng vé hàng đầu Hollywood.