Tối 21.11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật Cải lương, dù kê, nhạc Ngũ âm, những lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nếp sống nghĩa tình đã làm nên bản sắc của vùng đất sông nước, rừng và biển.

Những giá trị ấy được hun đúc qua quá trình khẩn hoang, xây dựng, bảo vệ quê hương, là niềm tự hào và nguồn lực nội sinh quý báu để Cà Mau phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo

Cùng với bản sắc văn hóa phong phú, Cà Mau có lợi thế nổi bật về kinh tế biển và thủy sản. Năm 2026, sản lượng tôm ước đạt 636.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 2,8 tỉ USD. Những kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu…

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, lợi thế về diện tích và sản lượng là chưa đủ. Ngành tôm Cà Mau phải chuyển mạnh từ tăng về quy mô, sản lượng sang chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ lợi thế tự nhiên sang kết hợp với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tỉnh chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như: tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi công nghệ cao; nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Cà Mau xác định, tôm phải vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường; có khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp và cộng đồng.

Festival lần này vì thế không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội kết nối thị trường, công nghệ, đầu tư và hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển lâu dài cho ngành tôm.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bên phải), tặng hoa cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, ở Cà Mau văn hóa và con tôm có mối quan hệ mật thiết. Nghề nuôi tôm là một phần của văn hóa sông nước, của rừng và biển đối với cư dân vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Đồng thời, các mô hình tôm - rừng, tôm - lúa và thương hiệu tôm Cà Mau là kết tinh của tri thức bản địa, kinh nghiệm lao động và cách người dân Đất Mũi sống hài hòa với thiên nhiên qua nhiều thế hệ.

Vì vậy, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” càng có ý nghĩa khi được gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Ngành tôm của Cà Mau có vị trí đặc biệt quan trọng. Cà Mau là địa phương có diện tích nuôi tôm nước lợ hàng đầu trên cả nước; có nhiều mô hình đặc trưng, có hệ thống doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu với năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế.

Cà Mau là địa phương có hệ thống doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu đứng đầu cả nước

Để phát triển bền vững, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp ngành tôm phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập người nuôi làm mục tiêu.

Tới đây, cần tổ chức lại không gian sản xuất theo hướng tổng thể để tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để giảm chi phí sản xuất; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu bền vững cho tôm Việt Nam.

Mô hình tôm - lúa ở Cà Mau là hướng đi bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngoài ra, Cà Mau xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; các bộ, ngành hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để ngành tôm phát triển hiệu quả.