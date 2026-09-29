Tôm Cà Mau và đặc sản vùng miền hội tụ tại TPHCM vào tháng 11-2026

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 20-11 tại đường số 1 và đường số 6 (Khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TPHCM), dự kiến quy tụ khoảng 160 gian hàng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, trao đổi tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: ĐÌNH DƯ

Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, tuần lễ được thiết kế thành 4 không gian trải nghiệm và kết nối quy mô, gồm: không gian triển lãm (80 gian hàng) trưng bày nông, thủy sản, đặc sản nổi bật của TPHCM và Cà Mau; không gian kết nối giao thương (từ 50 đến 80 doanh nghiệp); không gian trải nghiệm đặc sản (10 cụm gian hàng) phục vụ thực khách thưởng thức nông, thủy sản trực tiếp; không gian văn hóa - nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc phương Nam”.

Ông Dương Vũ Nam, Phó Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chương trình năm nay được lồng ghép trong tổng thể các hoạt động hấp dẫn của Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông. Đến đây, người dân và du khách không chỉ được tham quan các gian hàng trái cây, rau củ, nông sản đặc trưng mà còn có cơ hội thưởng thức ẩm thực đa dạng, trải nghiệm làm bánh dân gian, theo dõi hội thi món ngon vùng miền và tham gia các trò chơi dân gian.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. ﻿ Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại sự kiện còn tổ chức các phiên livestream bán hàng nhằm quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trực tuyến.

Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản tại TPHCM gắn với Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 - năm 2026 dự kiến sẽ khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 13-11.