Tom Brady hẹn hò người đẹp kém 11 tuổi

Theo nguồn tin riêng từ Us Weekly, cựu siêu sao NFL Tom Brady (49 tuổi) và cựu "thiên thần" Victoria's Secret Candice Swanepoel (38 tuổi) đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nguồn tin tiết lộ cặp đôi đã gắn bó được "một thời gian". Tuy nhiên, cả hai hiện vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về tin đồn tình cảm này.

Trước đó, Tom Brady từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm (2009-2022) với siêu mẫu Gisele Bündchen. Sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy hai con chung là Benjamin (16 tuổi) và Vivian (13 tuổi). Cựu cầu thủ còn có một con trai riêng Jack (19 tuổi) với nữ diễn viên Bridget Moynahan. Kể từ khi ly hôn, huyền thoại làng bóng bầu dục liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân như Irina Shayk hay Alix Earle, nhưng anh luôn hạn chế chia sẻ về đời sống riêng tư.

Tom Brady hẹn hò mỹ nhân kém 11 tuổi. Ảnh: IGNV.

"Tôi không có quá nhiều thời gian cho bản thân hay chuyện cá nhân, nhưng tôi yêu công việc và các con của mình", Tom Brady từng chia sẻ với People. Anh khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất ở thời điểm hiện tại là được cống hiến cho công việc và chứng kiến các con trưởng thành mỗi ngày.

Về phía Candice Swanepoel, chân dài người Nam Phi cũng là người khá kín tiếng sau khi chia tay vị hôn phu Hermann Nicoli vào năm 2018 sau hơn một thập kỷ gắn bó. Cô và người cũ có chung hai con trai là Anacã (10 tuổi) và Ariel (8 tuổi).

Nói về việc cân bằng giữa sự nghiệp người mẫu bận rộn và thiên chức làm mẹ, Candice từng tâm sự trên tạp chí V: "Cuộc sống là hành trình tìm kiếm sự cân bằng. Đôi khi tôi cảm thấy quá tải, nhưng tôi luôn ưu tiên nhu cầu của các con lẫn sức khỏe tinh thần của bản thân. Tôi muốn các con thấy được sự nỗ lực và tâm huyết của mẹ trong công việc, giống như cách tôi từng tự hào nhìn cha mình làm việc chăm chỉ khi còn nhỏ".