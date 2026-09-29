Tokyo ứng dụng công nghệ AI thu gom pin cũ

Thùng thu gom thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo được trong khuôn viên Tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo tại Shinjuku. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Thiết bị được lắp đặt trong khuôn khổ chiến dịch thu gom pin lithium-ion của chính quyền Tokyo, nhằm giải quyết tình trạng pin và các thiết bị sạc cỡ nhỏ bị thải bỏ không đúng cách.

Điện thoại di động và các thiết bị điện tử tuy có kích thước nhỏ nhưng chứa nhiều vật liệu có giá trị như đồng, vàng và một số kim loại hiếm. Nếu bị vứt chung với rác sinh hoạt, những nguồn tài nguyên này sẽ không được tận dụng, trong khi pin và các linh kiện điện tử có thể gây ảnh hưởng đến môi trường nếu không được xử lý đúng cách.

Khi người dân đưa đồ vật vào, hệ thống AI sẽ nhận diện và phân loại trước khi tiếp nhận. Thùng thu gom các loại pin lithium-ion và thiết bị sử dụng loại pin này như điện thoại di động, pin sạc dự phòng, thuốc lá điện tử dạng làm nóng, máy ảnh kỹ thuật số, quạt cầm tay, tai nghe không dây, máy chơi game, bàn chải điện và máy cạo râu.

Một người dân bỏ vào thùng rác thông minh chiếc quạt cầm tay. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Khi muốn bỏ một thiết bị, người dùng đưa vật phẩm đến trước camera của thùng. Công nghệ AI sẽ phân tích hình ảnh, nhận diện loại đồ vật và đưa thiết bị vào ngăn thu gom phù hợp. Quy trình được thực hiện nhanh chóng, đơn giản và không đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức chuyên sâu về phân loại rác. Các sản phẩm mang đến phải có kích thước không vượt quá 23,5 cm x 21 cm x 33 cm.

Sau khi được thu gom, các thiết bị sẽ được chuyển đến cơ sở chuyên môn để phân loại, tháo dỡ và tái chế. Những vật liệu còn giá trị được thu hồi để tiếp tục sử dụng trong hoạt động sản xuất, góp phần giảm lượng rác thải cũng như nhu cầu khai thác tài nguyên mới.

Pin lithium-ion hiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống, nhưng nếu bị bỏ lẫn với rác sinh hoạt, pin có thể bị va đập hoặc chèn ép trong quá trình thu gom, làm tăng nguy cơ phát nhiệt và cháy nổ. Ngược lại, khi được thu hồi đúng cách, nhiều kim loại và vật liệu có giá trị bên trong pin có thể được tái chế.

Màn hình phía trên thùng rác thông minh hiển thị cảnh báo nguy cơ pin lithium-ion gây cháy nổ và kêu gọi người dân đem các thiết bị có chứa pin đến bỏ vào thùng rác. Ảnh: Nguyễn Tuyến – PV TTXVN tại Nhật Bản

Thùng được đặt trong khuôn viên Tòa nhà Chính quyền Thủ đô Tokyo tại Shinjuku. Người dân có thể mang pin và các thiết bị sạc nhỏ đã qua sử dụng đến đây từ 9h đến 17h hằng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Chương trình được triển khai từ ngày 26/6 đến ngày 30/9/2026. Người tham gia còn có thể nhận 200 điểm Tokyo thông qua ứng dụng chính thức của thành phố.

Thông qua việc kết hợp AI với hoạt động tái chế, Tokyo đang biến những thiết bị không còn được sử dụng thành nguồn tài nguyên mới, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong đô thị.