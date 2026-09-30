Tokyo trải qua chuỗi ngày mưa dài nhất trong lịch sử ghi nhận

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trung tâm Tokyo ghi nhận 629 mm mưa từ đầu tháng 9 đến ngày 29/9, gần gấp 3 lần mức trung bình. Trong cùng khoảng thời gian, Tokyo chỉ có 45,8 giờ có ánh nắng, mức thấp thứ hai từng được ghi nhận. Thành phố cũng có 14 ngày hoàn toàn không có nắng.

Theo bác sĩ Hiromichi Ito, giám đốc một phòng khám tại Tokyo, mưa kéo dài cùng áp suất khí quyển thấp và độ ẩm cao có thể khiến người dân gặp các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Tokyo trải qua 35 ngày mưa liên tiếp, khiến giá rau tăng và người dân mệt mỏi vì thiếu nắng. Ảnh chụp màn hình

Người dân Tokyo cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Quần áo không thể phơi khô khiến nhiều người phải mang đồ đến các tiệm giặt.

Mưa kéo dài cũng khiến giá rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng đến mùa màng tại các khu vực nông nghiệp gần Tokyo. Một nhân viên siêu thị cho biết, giá một cây xà lách đã tăng hơn gấp đôi.

Đường phố ngập lụt ở Chiba, gần Tokyo, Nhật Bản. Nguồn: MXH

Mưa tại Tokyo giảm xuống thành mưa phùn vào trưa 30/9, nhưng dự báo thời tiết vẫn có khả năng xuất hiện thêm mưa.

Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng El Niño năm nay, cùng tác động lâu dài của biến đổi khí hậu, có thể góp phần tạo ra những hình thái thời tiết bất thường.

Tuy vậy, JMA cho biết chưa thể xác định mối liên hệ trực tiếp giữa biến đổi khí hậu và chuỗi ngày mưa kỷ lục hiện nay. Cơ quan này nhận định sự nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng đến thời tiết Nhật Bản trong dài hạn, trong đó có xu hướng làm tăng lượng mưa.

Mùa mưa ở Tokyo thường tập trung vào tháng 6. Mùa hè năm nay, thủ đô của Nhật Bản và các khu vực lân cận cũng liên tục hứng chịu những trận mưa lớn, gây lũ lụt tại một số nơi.

Chuỗi mưa liên tiếp dài nhất trước đó tại Tokyo kéo dài 33 ngày, từ ngày 27/6 đến 29/7/2019.