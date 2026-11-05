Tối ưu trải nghiệm mua sắm - chiến lược tăng trưởng của nhà bán TMĐT trong Q4/2026

Quý 4 mở ra nhiều cơ hội cho nhà bán qua các chiến dịch mua sắm lớn. Để tận dụng thời điểm này, thương hiệu cần thích ứng khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, công năng và giá trị thực tế.

Đại diện Bear Việt Nam cho biết trong quý 3/2026, giá bán bình quân (ASP) của thương hiệu tăng khoảng 10% với lượng người mua không đổi, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn khi sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu và mang lại trải nghiệm mua sắm tích cực.

Bên cạnh ưu đãi giá, nhà bán trên Shopee tập trung tối ưu trải nghiệm theo ba hướng: cá nhân hóa danh mục, gia tăng tương tác qua nội dung và ứng dụng AI.

Cá nhân hóa từ danh mục sản phẩm đến giao nhận

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng, nhiều nhà bán chủ động xây dựng danh mục và lựa chọn giải pháp phục vụ từng nhóm khách hàng.

Với thương hiệu thời trang nữ DELIZ, danh mục theo mùa được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng dựa trên dự báo xu hướng và nhu cầu khách hàng. Trong mùa thu đông đầu quý 4, thương hiệu tập trung vào áo len, cardigan và quần jean dài. DELIZ cũng tham gia Shopee Mall Outlet nhằm nâng cao hiệu quả khai thác danh mục, tiếp cận khách hàng tìm kiếm hàng chính hãng với giá tốt và duy trì định vị các dòng sản phẩm chủ lực.

Shopee Mall Outlet giúp nhà bán nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho, xoay vòng vốn và mở rộng cơ hội tăng trưởng doanh số.

Bên cạnh sản phẩm, nhu cầu của người mua còn thể hiện ở tốc độ và khả năng giao nhận. Trong quý 3/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên Shopee đã kích hoạt phương thức giao hàng Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng qua phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm hàng cồng kềnh, trung bình hơn 4 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng; tổng giá trị giao dịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết hợp danh mục với giải pháp giao nhận phù hợp giúp nhà bán đáp ứng các nhu cầu từ mua hàng theo mùa, nhận hàng nhanh đến vận chuyển sản phẩm kích thước lớn, qua đó tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.

Biến tương tác thành chuyển đổi qua nội dung mua sắm giải trí

Khi người mua ngày càng chủ động tìm hiểu sản phẩm, nội dung trực quan và khả năng tương tác với thương hiệu trở thành những yếu tố hỗ trợ quyết định mua hàng.

Trong quý 3/2026, tổng số đơn hàng từ Shopee Live, Shopee Video và chương trình Tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate) tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng gần 80%, cho thấy tiềm năng kết nối trải nghiệm khám phá sản phẩm với quyết định mua hàng.

Đại diện Bear Việt Nam nhận định: “Thương mại qua nội dung và livestream sẽ là xu hướng đáng chú ý trong quý IV, bởi hình thức này vừa giúp rút ngắn hành trình mua sắm, vừa góp phần xây dựng niềm tin với thương hiệu chính hãng. Đối với ngành hàng gia dụng, nội dung trực quan đặc biệt hữu ích khi người mua cần quan sát sản phẩm hoạt động trước khi quyết định mua hàng.”

Đón mùa cao điểm, Bear tăng tần suất livestream hằng ngày, lên lịch riêng cho chiến dịch 11.11 và 12.12, phối hợp với KOL/KOC trình diễn công năng sản phẩm và phát triển thư viện video gắn giỏ hàng để người mua thuận tiện tìm hiểu.

Hiệu quả nội dung cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu. Chuẩn bị tồn kho, duy trì giá cạnh tranh và giao hàng đúng hẹn giúp nhà bán chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, hạn chế bỏ lỡ cơ hội trong mùa cao điểm.

Ứng dụng AI để tối ưu vận hành, duy trì trải nghiệm mua sắm liền mạch

Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà bán tối ưu nguồn lực, duy trì sự hiện diện và cung cấp thông tin sản phẩm nhất quán. Nhờ đó, người mua có thể tìm hiểu sản phẩm ở nhiều thời điểm và cân nhắc lựa chọn phù hợp khi phát sinh nhu cầu.

AI livestream là một ứng dụng tiêu biểu, cho phép thương hiệu giới thiệu sản phẩm liên tục. Trong quý 3/2026, số nhà bán trên Shopee sử dụng hình thức này tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm trước, số phiên livestream AI tăng gấp 45 lần và lượng đơn hàng từ các phiên này tăng gấp 21 lần.

Nhà bán ứng dụng AI trong livestream và sáng tạo nội dung để tối ưu vận hành, tăng khả năng tiếp cận người mua.

Đại diện NutiFood GrowPLUS+ cho biết: “Với doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn như GrowPLUS+, AI giúp duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm và đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, trong khi livestream do con người thực hiện vẫn có lợi thế về cảm xúc, sự đồng cảm, khả năng xử lý tình huống và tương tác chân thực. Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình kết hợp AI và con người là hướng đi phù hợp, giúp vừa tối ưu nguồn lực vừa duy trì kết nối với khách hàng. Chúng tôi hiện đang duy trì tần suất lên sóng đều đặn mỗi ngày với tỷ lệ 46% phiên livestream được vận hành bởi AI.”

Mùa mua sắm cuối năm là phép thử về khả năng thấu hiểu khách hàng và thiết kế trải nghiệm. Từ cá nhân hóa danh mục, phát triển nội dung đến kết hợp AI với tương tác trực tiếp, nhà bán có thể đưa sản phẩm đến đúng nhu cầu, duy trì kết nối và gia tăng chuyển đổi trong quý IV/2026.

Tối ưu trải nghiệm mua sắm - chiến lược tăng trưởng của nhà bán TMĐT trong Q4/2026

Bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm, các nhà bán trên Shopee đang chuyển hướng sang cá nhân hóa trải nghiệm, khai thác sức mạnh của nội dung và ứng dụng công nghệ để tiếp cận đúng nhu cầu, gia tăng chuyển đổi và tạo đà tăng trưởng.

Quý IV là mùa cao điểm của TMĐT, khi các chiến dịch mua sắm lớn mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Để tận dụng thời điểm này, thương hiệu cần thích ứng với xu hướng người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, công năng và giá trị thực tế.

Đại diện Bear Việt Nam cho biết trong quý III/2026, giá bán bình quân (ASP) của thương hiệu tăng khoảng 10% với lượng người mua không đổi, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu và trải nghiệm mua sắm tích cực.

Trong bối cảnh đó, ưu đãi giá vẫn là công cụ kích cầu nhưng không còn là lợi thế duy nhất. Nhà bán cần tối ưu trải nghiệm xuyên suốt hành trình mua sắm, từ khám phá đến lựa chọn sản phẩm. Trên Shopee, ba hướng đi nổi bật là cá nhân hóa danh mục, gia tăng tương tác qua nội dung và ứng dụng AI để tối ưu trải nghiệm cũng như khả năng tiếp cận khách hàng.

Cá nhân hóa từ danh mục sản phẩm đến giao nhận

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng, nhiều nhà bán đang chủ động xây dựng danh mục và lựa chọn giải pháp phục vụ phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Với thương hiệu thời trang nữ DELIZ, danh mục theo mùa được lên kế hoạch trước ít nhất 2 tháng dựa trên dự báo xu hướng và nhu cầu khách hàng. Trong mùa thu đông đầu quý IV, thương hiệu tập trung vào áo len, cardigan và quần jean dài. Đồng thời, DELIZ tham gia Shopee Mall Outlet nhằm nâng cao hiệu quả khai thác danh mục và tiếp cận nhóm khách hàng tìm kiếm hàng chính hãng với giá tốt, đồng thời duy trì định vị các dòng sản phẩm chủ lực.

Shopee Mall Outlet là đòn bẩy thương mại giúp các nhà bán tối ưu kho hàng và gia tăng cơ hội bứt phá doanh số.

Bên cạnh danh mục sản phẩm đáp ứng từng thời điểm, nhu cầu của người mua còn thể hiện ở tốc độ và khả năng giao nhận. Các giải pháp của Shopee giúp nhà bán mở rộng khả năng phục vụ những nhóm khách cần nhận hàng nhanh hoặc mua sản phẩm có kích thước, trọng lượng lớn. Trong quý III/2026, hơn 1 triệu nhà bán trên sàn đã kích hoạt phương thức giao hàng Hỏa tốc cho hơn 44 triệu sản phẩm; số đơn hàng qua phương thức này tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Ở nhóm hàng cồng kềnh, nhà bán tiếp tục mở rộng danh mục với trung bình hơn 4 triệu sản phẩm mới được đăng bán mỗi tháng; tổng giá trị giao dịch của nhóm hàng này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Việc kết hợp chuẩn bị danh mục với các giải pháp giao nhận phù hợp giúp nhà bán chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh mùa cao điểm. Từ sản phẩm theo mùa, hàng chính hãng với giá tốt đến giao hàng nhanh hoặc vận chuyển hàng kích thước lớn, mỗi nhu cầu đều mở ra cơ hội để nhà bán tạo khác biệt trong trải nghiệm mua sắm.

Biến tương tác thành chuyển đổi qua nội dung mua sắm giải trí

Khi người mua ngày càng chủ động tìm hiểu trước khi quyết định, trải nghiệm mua sắm không còn dừng ở việc xem hình ảnh hay đọc thông tin sản phẩm, mà còn bao gồm khả năng quan sát công năng thực tế, giải đáp thắc mắc và tương tác với thương hiệu.

Theo thống kê của Shopee trong quý III/2026, tổng số đơn hàng ghi nhận từ Shopee Live, Shopee Video và chương trình Tiếp thị liên kết (Shopee Affiliate) tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Shopee Video ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng gần 80%, cho thấy tiềm năng của nội dung trong việc kết nối trải nghiệm khám phá sản phẩm với quyết định mua hàng.

Đại diện Bear Việt Nam nhận định: “Thương mại qua nội dung và livestream sẽ là xu hướng đáng chú ý trong quý IV, bởi hình thức này vừa giúp rút ngắn hành trình mua sắm, vừa góp phần xây dựng niềm tin với thương hiệu chính hãng. Đối với ngành hàng gia dụng, nội dung trực quan đặc biệt hữu ích khi người mua cần quan sát sản phẩm hoạt động trước khi quyết định mua hàng.”

Đón đầu mùa cao điểm, Bear tăng tần suất livestream hằng ngày, lên lịch riêng cho các chiến dịch 11.11 và 12.12, phối hợp với KOL/KOC trình diễn sản phẩm theo công năng thực tế và phát triển thư viện video gắn giỏ hàng để người mua dễ dàng tìm hiểu sản phẩm mọi lúc.

Song, hiệu quả của nội dung cần đi cùng khả năng đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc chuẩn bị tồn kho, duy trì giá cạnh tranh và bảo đảm giao hàng đúng hẹn giúp nhà bán chuyển sự quan tâm thành đơn hàng, đồng thời hạn chế bỏ lỡ cơ hội trong những ngày mua sắm cao điểm trong Q4.

Ứng dụng AI để tối ưu vận hành, duy trì trải nghiệm mua sắm liền mạch

Với sự hỗ trợ của Trí tuệ nhân tạo (AI), nhà bán có thể tối ưu hoạt động kinh doanh trên TMĐT, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm bằng cách gia tăng sự hiện diện và cung cấp thông tin sản phẩm nhất quán ở nhiều thời điểm khác nhau. Nhờ đó, người mua có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, tiếp cận thông tin khi phát sinh nhu cầu và cân nhắc lựa chọn phù hợp trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

AI livestream là một ứng dụng tiêu biểu, cho phép thương hiệu duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm liên tục và tiếp cận khách hàng ở nhiều khung giờ. Trong quý III/2026, số nhà bán trên Shopee sử dụng hình thức này tăng gấp 28 lần so với cùng kỳ năm trước, đồng thời số phiên livestream AI tăng gấp 45 lần và lượng đơn hàng phát sinh từ các phiên live này tăng gấp 21 lần.

Nhà bán ứng dụng AI trong livestream và sáng tạo nội dung để tối ưu vận hành, tăng khả năng tiếp cận và giới thiệu sản phẩm đến người mua.

Đại diện Nutifood GrowPLUS+ cho biết: “Với doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn như GrowPLUS+, AI giúp duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm và đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, trong khi livestream do con người thực hiện vẫn có lợi thế về cảm xúc, sự đồng cảm, khả năng xử lý tình huống và tương tác chân thực. Vì vậy, chúng tôi đánh giá mô hình kết hợp AI và con người là hướng đi phù hợp, giúp vừa tối ưu nguồn lực vừa duy trì kết nối với khách hàng. Chúng tôi hiện đang duy trì tần suất lên sóng đều đặn mỗi ngày với tỷ lệ 46% phiên livestream được vận hành bởi AI.”

Mùa mua sắm cuối năm sẽ không chỉ là cuộc đua về mức giảm giá, mà còn là phép thử về khả năng thấu hiểu khách hàng và thiết kế trải nghiệm của mỗi nhà bán. Từ cá nhân hóa danh mục, phát triển nội dung đến kết hợp AI với tương tác trực tiếp, việc đưa sản phẩm đến đúng nhu cầu, cung cấp thông tin hữu ích và duy trì kết nối với người mua sẽ giúp nhà bán chuyển hóa trải nghiệm thành cơ hội chuyển đổi trong quý IV/2026.