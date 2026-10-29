Tối ưu thời gian từng bữa ăn với 'Đặt trước, lấy tại quán' của ShopeeFood

Bữa sáng hứng khởi: Bắt đầu ngày mới đúng nhịp

Với nhiều người, mua đồ ăn sáng trên đường di chuyển hoặc tại các hàng quán gần công ty, xung quanh trường học đã trở thành thói quen và là một phần trong nhịp sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, vào khung giờ cao điểm buổi sáng, lượng khách đông có thể khiến việc gọi món và chờ đợi chế biến mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Thông qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood, người dùng có thêm cách để chủ động sắp xếp bữa sáng theo lịch trình của bản thân. Thay vì đến quán mới bắt đầu gọi món, người dùng có thể tìm đặt đơn món ăn sáng tại các quán có hỗ trợ tính năng, lựa chọn thời gian ghé lấy phù hợp và đến nhận đơn đúng giờ hẹn.

Không chỉ vậy, các đơn hàng “Đặt trước, lấy tại quán” đặt trong khung giờ 6h-9h sáng còn có ưu đãi giảm đến 30%, tối đa 50.000 đồng cho đơn từ 0 đồng (số lượng có hạn). Nhờ đó, dù buổi sáng bận rộn ít thời gian hay quán ăn đông khách, mỗi người vẫn có thể thưởng thức bữa sáng với thời gian, chi phí tối ưu và bắt đầu ngày mới đúng nhịp theo kế hoạch đã đề ra.

Bữa sáng có thể được đặt từ trước, hẹn giờ phù hợp để ghé quán lấy trên đường di chuyển đến cơ quan, trường học.

Bữa trưa linh hoạt: Tranh thủ nạp lại năng lượng giữa lịch trình bận rộn

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” của ShopeeFood còn là lựa chọn hữu ích cho những người có lịch học, lịch làm việc đan xen giữa buổi sáng và buổi chiều cần tối ưu thời gian ăn trưa. Người dùng có thể tận dụng khoảng thời gian di chuyển giữa các tiết học, ca làm để tới quán nhận món trưa đã đặt trước qua tính năng này.

Như với Anh Thư (TP.HCM), sinh viên năm hai đang vừa đi học vừa đi làm, việc tranh thủ đặt món qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” khi kết thúc tiết học buổi sáng giúp cô nàng dễ dàng sắp xếp bữa trưa hơn.

“Cứ đến tiết học cuối là mình sẽ mở ShopeeFood để đặt món ăn trưa và hẹn giờ lấy. Tan trường chỉ việc ghé quán lấy phần ăn được chuẩn bị sẵn rồi qua chỗ làm thưởng thức, vừa tiết kiệm thời gian lại chẳng lo bỏ bữa. Ngoài ra, các đơn đặt qua tính năng này vào khung giờ từ 12h đến 15h còn có thể nhận ưu đãi đến 30%, nên mình cũng được tiết kiệm thêm một khoản chi phí cho các bữa ăn”, Thư chia sẻ.

Ngay cả với những người có lịch trình cố định cả ngày dài tại văn phòng hay trường học, tính năng này cũng giúp bữa trưa trở nên thuận tiện hơn. Người dùng có thể đặt trước món ăn tại các quán gần nơi làm việc, học tập, ghé lấy đơn khi đến giờ nghỉ và quay lại văn phòng hoặc trường học để thưởng thức.

Người dùng có thể chủ động hẹn giờ và chốt đơn với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood cho bữa trưa mỗi ngày.

Bữa tối thảnh thơi: Tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian riêng

Với những ngày muốn đổi vị cho bữa tối, người dùng cũng có thể chủ động đặt món trước trên ShopeeFood qua tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” và chủ động sắp xếp thời gian nhận món theo lịch trình cá nhân.

Đây cũng là cách Phương Anh (Hà Nội) tận dụng tính năng cho các bữa tối sau giờ học. “Mình mới khám phá được tính năng Đặt trước, lấy tại quán trên ShopeeFood và thấy tính năng rất tiện. Khi đi học về nhà, mình chỉ cần ghé quán lấy món ăn tối đã đặt, di chuyển về nhà mà không phải chờ đợi thời gian gọi món, chế biến.”

Còn với Thảo Vy (TP. Hồ Chí Minh), tính năng này lại giúp cô nàng tiết kiệm thời gian hơn khi muốn thưởng thức món ăn vặt yêu thích vào buổi tối. “Quán nước yêu thích của mình lúc nào cũng đông khách, mỗi lần đứng đợi là mỏi mệt luôn. Nay mày mò dùng thử tính năng Đặt trước, lấy tại quán trên ShopeeFood, tới nơi chỉ cần đọc mã đơn là xách ly đi ngay. Nhanh gọn bất ngờ, đúng là giải pháp chân ái cho hội thích ăn vặt buổi tối!”

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” giúp người dùng không phải chờ đợi lâu tại quán để có món ăn cho buổi tối.

Mỗi thời điểm trong ngày đều gắn với những nhu cầu ăn uống và trải nghiệm riêng. Đó có thể là ly cà phê tiếp thêm năng lượng trước giờ làm, bữa trưa tranh thủ giữa hai lịch trình hay món ăn cho buổi tối thư thả. Với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood, việc đặt và nhận món có thể linh hoạt theo lịch trình cá nhân, giúp người dùng dễ dàng duy trì thói quen ăn uống, tận hưởng từng khoảnh khắc trong ngày.

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