Tối ưu hóa thị trường đa kênh để nâng tầm hàng hóa Việt

Một đất nước phát triển cần những con số tăng trưởng đủ sức mở rộng nguồn lực và nâng tầm vị thế. Nhưng phía sau tốc độ ấy phải là một nền kinh tế vững vàng hơn, những cơ hội đến được với nhiều người hơn và một đời sống ngày càng đáng sống. Tăng trưởng có ý nghĩa sâu xa khi thành quả hôm nay giúp con người bớt lo âu về ngày mai, đồng thời để lại cho thế hệ sau điều kiện tốt hơn để tiếp tục đi tới.