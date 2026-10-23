Tối ưu hóa thị trường đa kênh để nâng tầm hàng hóa Việt
Làm thế nào để hàng hóa Việt Nam không chỉ hiện diện trên nhiều kênh bán hàng, mà thực sự tiếp cận được nhiều người mua hơn, bán ổn định hơn và gia tăng giá trị. Đây chính là nội dung được đưa ra tại Hội thảo “Phát triển thị trường đa kênh – Giải pháp mở rộng đầu ra bền vững cho hàng hóa Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 22/10 tại Hà Nội.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/toi-uu-hoa-thi-truong-da-kenh-de-nang-tam-hang-hoa-viet/7458.html