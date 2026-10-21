Tối ưu hóa nguồn lực phát triển: Lai Châu đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng uỷ UBND tỉnh trình tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo hướng dẫn, việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với 1 dự án đầu tư kinh doanh điển hình kể từ khi phát sinh thủ tục hành chính đến khi đủ điều kiện khởi công thông thường gồm khoảng 19 thủ tục, được thực hiện theo trình tự lồng ghép với tổng thời gian tối đa 115 ngày làm việc. Không áp dụng hướng dẫn đối với các trường hợp: dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)…

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành hướng dẫn lồng ghép thực hiện các thủ tục hành chính; sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất sau sắp xếp.

Về sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính toàn tỉnh đã thực hiện sắp xếp 2.062 cơ sở nhà, đất, góp phần bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp. Đến ngày 15/10/2026, đã hoàn thành xử lý 235/303 cơ sở nhà, đất dôi dư; nhiều cơ sở được bố trí phục vụ các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các nhu cầu khác.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; sắp xếp, bố trí tài sản dôi dư…

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Việc ban hành hướng dẫn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư xem xét, lựa chọn Lai Châu là điểm đến để đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị: Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện hướng dẫn theo hướng bao quát đầy đủ các bước từ khi phát sinh thủ tục đầu tiên đến khi dự án đủ điều kiện khởi công. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo hướng nhà đầu tư chỉ phải nộp hồ sơ một lần đảm bảo đồng bộ, thống nhất. UBND tỉnh tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời mời các doanh nghiệp tham gia để nắm rõ nội dung hướng dẫn và quy trình thực hiện. Lấy kết quả thực hiện hướng dẫn làm căn cứ đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và các cơ quan, đơn vị.

Về sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, với mục tiêu đưa tài sản vào quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; tránh gây thất thoát, lãng phí, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm đối với 68 cơ sở chưa hoàn thành xử lý; hoàn thiện phương án đối với 4 cơ sở chưa hoàn thành xử lý bước 1; đẩy nhanh thực hiện phương án xử lý đối với 64 cơ sở còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Tập trung giải quyết các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xác định giá, xử lý tài sản trên đất; xác định thời hạn giải quyết từng khâu, không để hồ sơ chậm. Rà soát nhu cầu để ưu tiên bố trí cho giáo dục, y tế, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và phục vụ nhân dân. Chủ động xây dựng, phê duyệt hoặc trình phê duyệt phương án theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, bàn giao, bảo vệ tài sản trong thời gian chưa khai thác, sử dụng. Đối với 76 cơ sở nhà, đất là trụ sở Công an cấp xã dôi dư đang đề nghị Bộ Công an xem xét chuyển giao về địa phương, chủ động phối hợp rà soát hiện trạng, hồ sơ và nhu cầu sử dụng, dự kiến phương án quản lý, sử dụng; sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, tổ chức tiếp nhận, bàn giao và thực hiện các thủ tục theo quy định…