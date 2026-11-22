Khi dư địa tăng trưởng không giống nhau, khai thác hiệu quả lợi thế bản địa có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng cải thiện thu nhập của người dân.

Việc khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và cộng đồng gắn liền với cảnh quan, văn hóa bản địa đang mở ra thêm nhiều sinh kế cho người dân Bản Tèn, xã Văn Lăng. Ảnh: PV

Theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 14/11/2026 của UBND tỉnh, thu nhập bình quân đầu người năm 2026 được giao từ 25,3 triệu đồng tại xã Cao Minh đến 95,6 triệu đồng tại phường Phan Đình Phùng. Đến năm 2030, các mức tương ứng là 37 triệu đồng và 145 triệu đồng/người/năm. Đáng chú ý, phường Phổ Yên và phường Vạn Xuân cùng đặt mục tiêu 140 triệu đồng/người/năm, tăng gần 60 triệu đồng so với năm 2026.

Mục tiêu tăng thu nhập ở mỗi địa bàn mỗi khác. Tại những phường có nền tảng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cơ hội gia tăng thu nhập gắn với mở rộng sản xuất, tạo việc làm và phát triển kinh tế đô thị.

Ở những xã có thế mạnh về nông nghiệp, lâm nghiệp, cảnh quan và văn hóa bản địa, hướng phát triển nằm ở chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất và giá trị dịch vụ từ nguồn lực sẵn có.

Thái Nguyên có nhiều lợi thế để lựa chọn những hướng đi như vậy. Vùng chè với lịch sử sản xuất lâu đời, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, kinh tế rừng, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng đều có khả năng tạo thêm sinh kế.

Tuy nhiên, giá trị người dân thu được phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức khai thác. Sản phẩm chè nếu được chế biến, xây dựng thương hiệu sẽ tạo giá trị khác với việc chỉ bán nguyên liệu. Nông sản cũng khó nâng giá trị khi sản xuất còn manh mún, đầu ra thiếu ổn định.

Bởi vậy, chỉ tiêu thu nhập đến năm 2030 còn đặt ra yêu cầu tổ chức lại các nguồn lực kinh tế. Các vùng sản xuất cần được kết nối thành chuỗi; hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Với địa bàn có tiềm năng du lịch, khai thác cảnh quan cần gắn với dịch vụ và sinh kế cộng đồng. Ở những nơi có điều kiện phát triển công nghiệp, thương mại, chất lượng việc làm và cơ hội tham gia của lao động địa phương cần được chú trọng.

Mức chênh lệch thu nhập giữa các địa bàn vẫn lớn, nhất là ở những xã miền núi, vùng còn nhiều khó khăn. Khả năng cải thiện thu nhập tại đây gắn liền với điều kiện hạ tầng, nguồn vốn, thị trường tiêu thụ và chất lượng lao động.

Quyết định của UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường cập nhật chỉ tiêu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, tổ chức điều tra, tổng hợp số liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện, phản ánh đúng mức độ cải thiện đời sống trên từng địa bàn.

Thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, với 92 xã, phường, con đường nâng thu nhập có thể khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng phải được thể hiện trong đời sống người dân. Khai thác đúng lợi thế, tạo ra giá trị từ nguồn lực địa phương sẽ là hướng đi quan trọng để những mục tiêu được giao trở thành kết quả cụ thể.