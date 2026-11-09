Tối ưu hóa lộ trình di chuyển của xe buýt Thủ đô

Cụ thể, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP.Hà Nội cần rà soát, tính toán thời gian hoạt động, giờ đóng, mở bến và tần suất chạy xe buýt phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế.

Trong những ngày mưa, xe buýt trở thành điểm tựa an toàn giúp người dân di chuyển thuận tiện, giảm thiểu rủi ro khi tham gia giao thông.

Qua đó bảo đảm tính liên tục, ổn định và chất lượng dịch vụ, hạn chế thời gian chờ đợi của hành khách.

Việc điều chỉnh thời gian hoạt động, tần suất và lộ trình các tuyến phải xuất phát từ nhu cầu đi lại thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, thời gian phục vụ theo kế hoạch...

Đồng thời đánh giá phải căn cứ điều kiện hạ tầng giao thông, nhu cầu đi lại thực tế và khả năng kết nối của mạng lưới và không được làm phát sinh chi phí thực hiện dịch vụ so với hợp đồng thầu đã được phê duyệt.

Với các tuyến đề xuất điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối, Tramoc có trách nhiệm nghiên cứu thời điểm triển khai đối với những tuyến đã được UBND TP.Hà Nội chấp thuận, báo cáo Sở Xây dựng để thực hiện.

Đối với các tuyến đề xuất mới, cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng giao thông, tổ chức vận hành, nhu cầu đi lại của hành khách và hiệu quả khai thác.