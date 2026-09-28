Tối ưu hóa công năng cơ sở vật chất hiện có​

Phần lớn ban CHQS xã, phường tại TP Huế đang sử dụng chung không gian làm việc của UBND cấp xã hoặc mượn tạm trụ sở làm việc của các ban, ngành địa phương. Do đó, thiết kế, công năng, diện tích trụ sở, phòng làm việc chật hẹp, không có phòng giao ban, phòng ăn, phòng nghỉ hay sân chào cờ, nhà kho cất chứa vũ khí, trang bị kỹ thuật riêng biệt cho đơn vị. Khi triển khai đề án đưa sĩ quan chính quy về đảm nhiệm các chức danh và thành lập các tiểu đội dân quân thường trực, áp lực về nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt chuyên môn tại chỗ càng cao. Những khó khăn về cơ sở vật chất doanh trại gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng chính quy của đơn vị và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư.

Tổng dọn vệ sinh chỉnh trang doanh trại. Ảnh minh họa: bchqsthuathienhue.com.vn

Để nhanh chóng ổn định và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS TP Huế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục mọi khó khăn, tận dụng cơ sở vật chất, trụ sở hiện có để bố trí vị trí làm việc, nơi ăn ở của bộ đội một cách khoa học, chính quy; tối ưu hóa công năng; tận dụng tối đa không gian hiện có. Bộ CHQS thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị điều chuyển, dồn dịch vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu, phương tiện, vật chất, trang thiết bị, ưu tiên cho ban CHQS các xã, phường; đầu tư làm mới hệ thống biển, bảng, chủ động sơn sửa lại hệ thống doanh trại, đầu tư chỉnh trang cảnh quan môi trường. Một số đơn vị có điều kiện về diện tích đã phát triển tốt mô hình tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn và bảo đảm cảnh quan môi trường “xanh-sạch-đẹp”. Cơ quan Bộ CHQS thành phố thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, đối thoại dân chủ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị đã phân bổ ngân sách quốc phòng và chỉ đạo các ban CHQS cấp xã khai thác nguồn kinh phí địa phương để bổ sung, mua sắm thêm trang thiết bị văn phòng, giường phản, công cụ hỗ trợ và bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách, trang phục chính quy theo quy định mới cho lực lượng dân quân thường trực.

Về chủ trương quy hoạch, bố trí xây dựng trụ sở mới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS TP Huế tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc rà soát và quy hoạch đất quốc phòng, đầu tư ngân sách công trung hạn để triển khai xây dựng trụ sở độc lập cho ban CHQS cấp xã. Các công trình mới sẽ được thiết kế đồng bộ theo mẫu chuẩn của Bộ Quốc phòng, bao gồm đầy đủ phòng làm việc của ban chỉ huy, phòng ở của tiểu đội dân quân, phòng sinh hoạt chung, nhà bếp, kho vũ khí và sân bãi huấn luyện, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.