Tối ưu bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia

Yêu cầu cấp bách từ thực tiễn vận hành

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo toàn quốc về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điện lực cùng đại diện các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị vận hành, truyền tải, phân phối điện cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật liên quan.

Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì các nguồn điện và lưới điện, bảo đảm độ tin cậy của thiết bị, góp phần vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định. Trong bối cảnh phụ tải tăng trưởng rất cao nhưng các nguồn điện và lưới điện chưa phát triển kịp thời, việc bố trí tối ưu cùng với nâng cao tỷ lệ tự động hóa trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa đã trở thành vấn đề mang tính quyết định đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cung cấp điện quốc gia.

Trong quá trình vận hành hệ thống điện quốc gia, công tác bảo dưỡng, sửa chữa không chỉ đơn thuần là vấn đề kỹ thuật nội bộ của từng nhà máy hay tuyến đường dây, mà liên quan trực tiếp đến phương thức vận hành chung và nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc. Việc lập và triển khai kế hoạch bảo dưỡng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia với các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối. Sự phối hợp này bảo đảm kế hoạch được thực hiện sát với thực tế, tính toán kỹ khả năng đáp ứng của nguồn và lưới điện, nhu cầu sử dụng điện ở từng thời điểm.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, hệ thống nguồn và lưới điện quốc gia sẽ liên tục phải vận hành ở chế độ tải rất cao. Khả năng bổ sung nguồn điện mới với quy mô lớn trong ngắn hạn gặp nhiều áp lực khi các dự án nguồn điện lớn chủ yếu tập trung hoàn thành vào cuối giai đoạn.

"Cùng với áp lực về nguồn, hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối tại các vùng trọng điểm như khu vực quanh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Bắc, nhiều thời điểm phải vận hành 100% công suất, tiệm cận hoặc vượt quá các giới hạn kỹ thuật. Thực tế mùa hè những năm gần đây tại miền Bắc cho thấy, chỉ cần thiếu hụt một lượng điện nhỏ cục bộ do sự cố tổ máy hoặc nghẽn truyền tải đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất. Do đó, việc duy trì tính ổn định, sẵn sàng của các nguồn điện hiện hữu và hạ tầng truyền tải sẵn có là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng", Thứ trưởng Trương Thanh Hoài nhấn mạnh.

Thúc đẩy hợp tác, chủ động nguồn lực nội địa

Tại hội thảo, đại diện các tập đoàn, tổng công ty đã trình bày các tham luận quan trọng, tập trung phân tích thực trạng cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện. Các nội dung tham luận đi sâu vào việc làm rõ công tác triển khai kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đối với hệ thống lưới điện truyền tải; thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thực tế. Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng trình bày thực trạng và giải pháp tối ưu hóa công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại các nhà máy thủy điện, đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật hiện có, cùng các giải pháp nâng cao năng lực tự chủ nội địa trong bảo dưỡng nguồn điện khí nhằm góp phần giữ vững an ninh cung cấp điện.

Đáng chú ý, các tham luận đều thống nhất hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển năng lực dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện trong nước. Việc hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật nội địa không chỉ giúp các đơn vị chủ động trong mọi tình huống, rút ngắn thời gian xử lý sự cố, mà còn góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao độ tin cậy và tính khả dụng của toàn hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm.

Hội thảo toàn quốc về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia diễn ra vào sáng 28/9.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra phiên trao đổi, thảo luận chuyên sâu về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm khả dụng nguồn và lưới điện, đồng thời thúc đẩy phát triển năng lực dịch vụ kỹ thuật trong nước. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi về công tác phối hợp giữa đơn vị điều độ với các đơn vị phát điện, truyền tải và phân phối trong việc xây dựng lịch sửa chữa tối ưu, tránh trùng lặp gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

Việc nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa và từng bước phát triển năng lực dịch vụ kỹ thuật nội địa là giải pháp thiết thực, mang tính chiến lược đối với toàn ngành điện. Việc duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị vận hành cùng sự chủ động trong ứng dụng công nghệ góp phần giải quyết bài toán vận hành an toàn cho hạ tầng hiện nay, đồng thời tạo nền tảng vững chắc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn cao điểm từ nay đến năm 2030.

Nhằm bảo đảm an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia từ nay đến năm 2030, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp trong lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; đẩy mạnh tự động hóa và phát triển chuỗi dịch vụ kỹ thuật nội địa. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong dự thảo Luật Điện lực sửa đổi, tạo hành lang pháp lý linh hoạt để ứng phó hiệu quả với các tình huống vận hành phát sinh.