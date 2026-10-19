'Tôi uống ly cà phê đẹp nhất trong đời ở Việt Nam'

Trong chuyến du lịch Việt Nam hồi đầu tháng 10, cặp đôi du khách Ấn Độ Harman và Rajat đăng tải video ghi lại trải nghiệm thưởng thức cà phê tại Hội An (Đà Nẵng). Trong video, cả hai giới thiệu hai ly cà phê được trang trí cầu kỳ và gọi đây là "những ly cà phê đẹp nhất từng thấy trong đời".

Harman và Rajat (du khách Ấn Độ) thử cà phê trứng và cà phê muối tại Hội An. Ảnh: Harman Preet Kaur.

Cặp đôi gọi một ly cà phê muối và một ly cà phê trứng, có giá 65.000 đồng/ly. Theo hình ảnh trong video, hai thức uống được trang trí công phu với hình cây xanh nổi bật trên lớp bọt mịn.

Một ly mang tông vàng ấm với tán cây xanh, ly còn lại phối sắc hồng dịu như hoa anh đào. Phần gốc cây được tạo hình bằng bột cacao, tạo hiệu ứng thị giác sinh động như một bức tranh thu nhỏ.

Không chỉ ấn tượng với cách trình bày, hai du khách còn dành lời khen cho hương vị của thức uống. Cà phê Việt Nam với hương vị đặc trưng chinh phục cả hai sau trải nghiệm tại Hội An.

Hai ly cà phê được phục vụ tại Uncle Huan Coffee, nằm trong khu phố cổ Hội An. Đây cũng là điểm đến được nhiều du khách nước ngoài biết đến. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Nhiều người đồng tình rằng với cách trang trí bắt mắt, thực khách có thể phân vân giữa việc thưởng thức và ngắm nhìn. Một số người thậm chí bày tỏ sự bất ngờ, khó tin đây là những ly cà phê có thể uống được.

Từ thức uống địa phương, cà phê trứng dần trở thành đặc sản thu hút du khách khi đến Hà Nội. Năm 1946, ông Nguyễn Văn Giảng, người sáng lập thương hiệu cà phê Giảng, được biết đến với việc sáng tạo món uống này bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng cùng đường và sữa đặc. Lớp kem trứng béo mịn kết hợp với cà phê đậm tạo nên hương vị đặc trưng, đôi khi được ví như tiramisu dạng lỏng.

Cà phê trứng cũng nhiều lần được các nhân vật nổi tiếng và lãnh đạo quốc tế thưởng thức trong chuyến thăm Việt Nam. Năm 2025, thức uống này được chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đưa vào danh sách 63 loại cà phê ngon nhất thế giới.

Ly cà phê trứng và cà phê muối được du khách yêu thích nhờ tạo hình cầu kỳ trên lớp kem mịn. Ảnh: Uncle Huan Coffee.

Trong khi đó, cà phê muối cũng dần tạo dấu ấn trong văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam. Xuất phát từ Huế, thức uống này kết hợp cà phê với lớp kem béo và một lượng muối vừa phải, tạo nên sự đan xen giữa vị đắng, ngọt, béo và mặn nhẹ. Muối giúp làm nổi bật hương cà phê, đồng thời cân bằng độ ngậy của lớp kem, mang đến trải nghiệm khác biệt so với những món cà phê quen thuộc.

Năm 2024, trên CNN, nhà báo Maggie Wong dành sự chú ý cho cà phê muối Việt Nam. Bà nhận xét, dưới bàn tay sáng tạo của người Huế, thức uống này mang hương vị mới mẻ, “có thể khiến ai chưa nếm thử phải ngạc nhiên”.

Không chỉ là thức uống quen thuộc, cà phê ngày càng trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá văn hóa và ẩm thực của du khách khi đến Việt Nam. Tại Hội An, những quán cà phê với cách pha chế và trang trí sáng tạo góp phần tạo thêm điểm dừng chân cho hành trình khám phá phố cổ, bên cạnh các hoạt động tham quan di sản và thưởng thức món ăn địa phương.