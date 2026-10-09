Tôi từ Ấn Độ đến Việt Nam phượt xe máy 2.100 km

Năm 2021, tôi từng phượt xuyên Việt, nhưng chỉ đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng rồi quay về. Hành trình bỏ ngỏ từ đó. Suốt 5 năm, tôi luôn nghĩ mình phải quay lại Việt Nam vì thực sự ấn tượng sự thoải mái của người dân, khác với môi trường làm việc đầy căng thẳng ở Dubai.

Đến tháng 2 năm nay, tôi có dịp đến Hà Nội, thuê một homestay, mua chiếc xe máy và "sống thử" ở đây một thời gian. Thủ đô đông đúc, nhưng tôi sớm quen với xe cộ, thanh âm, những con phố và cảm thấy mình đang thực sự sống giữa nơi này.

Nhưng mục tiêu lớn nhất là thực hiện điều nằm trong danh sách "phải làm trước khi qua đời": đi từ Bắc vào Nam bằng xe máy.

Tôi không ấn định khi nào lên đường. Tâm thế sẵn sàng là lúc xuất phát. Tôi là Ank Bakshi, nhà sản xuất phim người Ấn Độ.

5 tuần xuyên Việt

Nhật ký du lịch của tôi đã có hơn 25 quốc gia và Everest Base Camp. Việc đi phượt đường dài không khó, tôi đã chuẩn bị hành lý, mỗi điểm dừng đều đặt trước nơi lưu trú gối đầu.

Tôi lên Hà Giang (cũ) trước. Không còn gì tuyệt vời hơn việc lái xe giữa thung lũng, núi non và bản làng, khung cảnh liên tục thay đổi. Trước đó, tôi từng gặp tai nạn và phải nằm viện một tháng, nhưng điều đó không thể ngăn tôi tiếp tục đến Hà Giang.

Ở đây, tôi được gặp những người bạn đến từ nhiều quốc gia, mỗi người một hành trình nhưng đều có chung sở thích khám phá.

Những ngày sau đó, tôi đến Cao Bằng, tham dự đám cưới của người dân tộc, chứng kiến những nghi lễ mà tôi chưa từng thấy qua. Đến Sa Pa (Lào Cai), tôi cũng xung phong làm tình nguyện tại trường học. Lúc đó tôi hiểu ra rằng một vùng đất đẹp còn nằm trong những câu chuyện thường nhật của người dân.

Tôi trong những ngày khám phá Hà Giang (cũ).

Rời miền Bắc, tôi đến Huế rồi dừng chân ở Đà Nẵng vào tháng 5.

Thành phố này đặc biệt với tôi. Đó là nơi kết thúc hành trình xuyên Việt lần đầu, nhưng lại đánh dấu một hành trình khác sắp hoàn thành. Khi xe dừng bánh ở địa phận Đà Nẵng, tôi đã hét lên và nhảy nhót vì sung sướng.

Đà Nẵng có khí hậu dễ chịu, đủ biển và núi, ít kẹt xe, hạ tầng hiện đại, nhịp sống không quá áp lực. Tôi thuê một căn hộ nằm giữa biển Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà khoảng 2 tuần. Trong chuyến đi, tôi vẫn làm việc từ xa để đảm bảo kinh phí.

Một ngày ở "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" bắt đầu bằng bữa sáng đậm vị, sau đó lái xe đến tượng Phật Bà, Cầu Rồng... May mắn, tôi đến đây vào đúng lễ hội pháo hoa quốc tế, đường sá buổi tối nhộn nhịp. Tôi cũng thử học lướt sóng, bộ môn này thú vị đến mức vết sẹo nhỏ để lại trên trán không làm tôi bớt vui.

Có nơi đến rồi đi, nhưng vẫn có cảm giác mình còn ở lại. Đà Nẵng là một nơi như vậy.

Điểm đến tiếp theo là Hội An (Quảng Nam cũ). Lần này, tôi đến vùng nông thôn cùng hướng dẫn viên địa phương để thăm xưởng sản xuất rượu gạo, gặp gỡ thợ dệt và biết một tấm chiếu hoàn thiện có thể mất đến 3 giờ.

Lần đầu, tôi tham gia một lớp học nấu ăn. Mọi thứ bắt đầu từ khu chợ, nơi tôi tự chọn nấm, đậu phụ, rau củ và nấu một bữa chay gồm chả giò, bánh xèo... Có những trải nghiệm không dễ tìm thấy ở trung tâm, phải chịu khó đi xa hơn.

Tôi đến thăm tượng Phật Bà (Đà Nẵng) và lái xe ở Mũi Né (Lâm Đồng).

Kết thúc những ngày ở Hội An, quãng đường 300 km đưa tôi đến Bình Định (cũ). Lúc này, tôi bắt đầu thấm mệt. Thời tiết khá thất thường, vừa nắng đã chuyển mưa. Tuy nhiên, tôi vẫn thường xuyên dừng xe ngắm biển xanh, cát trắng dọc cung đường miền Trung.

Cuối cùng, tôi đến TP.HCM. So với năm 2019, thành phố thay đổi nhiều. Ban đêm, trung tâm bao trùm những tòa nhà cao tầng, màn hình quảng cáo sáng rực khiến tôi liên tưởng đến New York (Mỹ). Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển là giao thông đông đúc.

Ở đây, tôi đã ăn nhiều món, ghé nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình và khu chung cư nổi tiếng. Sau khi hoàn thành chuyến xuyên Việt, tôi không bán xe máy vội, mà gửi về cho em trai ở Hà Nội giữ giúp, bởi tôi xem đây là bạn đồng hành.

Nhìn lại hành trình, cảnh quan khiến tôi phải thốt lên: "Việt Nam đẹp hơn AI". Hạ tầng thành phố bài bản, miền quê có thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, tất cả gói gọn trong một đất nước. Việt Nam thịnh vượng hơn những gì truyền thông nhắc đến.

Hơn hết, du khách có thể thưởng thức ẩm thực đường phố, thuê xe máy và trải nghiệm văn hóa với chi phí hợp lý.

Du lịch không phải là đi đến một nơi

Tôi đi du lịch để khám phá những vùng đất, nhưng rồi trên hành trình, mọi thứ dần mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là gặp những người mới. Họ không biết tôi là ai, cũng không cùng ngôn ngữ, nhưng lại xem tôi như người nhà.

Còn nhớ một ngày ở Huế, sau khi làm mất mũ bảo hiểm, tôi dự định hôm sau sẽ mua chiếc khác. Thế nhưng, trước lúc tôi rời đi, chủ homestay đã tặng mũ bảo hiểm và chúc chuyến đi bình an.

Hay ở TP.HCM, khi bánh xe gặp sự cố, nhiều người dân sẵn sàng bơm lốp miễn phí. Có lần trời mưa lớn, một cụ ông đã chủ động buộc chặt hành lý của tôi lên xe để khỏi bị ướt. Tôi thực sự sững sờ trước lòng tốt đó, họ sẵn sàng cho đi, giúp đỡ một người chỉ gặp lần đầu mà không cần nhận lại.

Tôi ăn lẩu Thái tại homestay ở Hà Nội.

Quay về những ngày đầu ở Hà Nội, tôi đã có một gia đình, với chủ homestay là người chị cả. Tôi tâm sự cùng chị, bày biện nấu nướng và thỉnh thoảng chơi với các cháu. Thậm chí còn được cùng đón Tết Nguyên đán, cúng ông bà. Khoảng thời gian ấm áp ở Hà Nội khiến tôi không nỡ rời đi.

Sau hơn một tháng rong ruổi, da tôi sạm vì bụi đường, nắng nóng. Nhưng Việt Nam đã thay đổi suy nghĩ tôi. Tôi nhận ra du lịch không đơn thuần đi đến nơi này nơi kia, mà là hành trình gom nhặt những khoảnh khắc đẹp, tình bạn bất ngờ, cuộc trò chuyện ngẫu hứng làm mình nhớ mãi, cả khi chuyến đi kết thúc.

Tôi đang học tiếng Việt. Một ngày không xa, tôi sẽ trở lại Việt Nam và để những con người tử tế viết tiếp hành trình.

Trúc Hồ