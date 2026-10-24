Tôi sa vào mối quan hệ không thể quay đầu với chồng bạn thân

Tình bạn thân thiết và sự ghen tị khó nói

Hương và Yến từng là đôi bạn thân không thể tách rời. Từ những ngày ngồi chung giảng đường đến lúc đi làm, kết hôn và ổn định cuộc sống tại thành phố, cả hai đều chứng kiến những bước ngoặt quan trọng của nhau.

Thế nhưng, cuộc sống sau hôn nhân của họ lại khác biệt đáng kể. Chồng Hương là người đàn ông chăm chỉ, có thu nhập ổn định nhưng khá tiết kiệm. Mỗi lần mua một món đồ đắt tiền, cô đều phải cân nhắc trước sau.

Trong khi đó, Đạt, chồng Yến, lại thuộc kiểu đàn ông có tiền và biết cách khiến người khác cảm thấy mình được chiều chuộng. Yến có thể mua túi xách hàng hiệu, đi du lịch bất cứ lúc nào mà chẳng cần đắn đo quá nhiều về giá cả.

Hương từng không ít lần chạnh lòng khi nhìn bạn thân tận hưởng cuộc sống sung túc. Cô không nói ra, nhưng trong lòng vẫn âm thầm so sánh.

Ban đầu, Hương cũng nghe những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về Đạt. Người ta nói anh đào hoa, khéo miệng và rất biết cách chinh phục phụ nữ. Tuy nhiên, mỗi lần gặp mặt, Đạt đều tỏ ra hào phóng, vui vẻ, chẳng bao giờ để ai phải khó xử.

Dần dần, Hương quên mất những lời đồn ấy. Cô thậm chí còn thoải mái đùa giỡn với Đạt trong những buổi tụ tập chung của hai gia đình, hoàn toàn không nghĩ rằng một ngày nào đó, chính người đàn ông này sẽ khiến mình bước qua giới hạn.

Bữa tối và lời mời đầy ẩn ý

Cơ hội xuất hiện khi Yến phải đi công tác vài ngày. Một buổi chiều, Đạt bất ngờ gọi điện cho Hương, nói rằng anh vừa được biếu một ít cua biển tươi ngon, nhớ cô thích ăn món này nên muốn mời cô đến nhà dùng bữa.

Hương lập tức hiểu rằng lời mời ấy không đơn giản như vẻ ngoài. Cô biết Đạt đang cố tình tạo cơ hội để hai người ở riêng với nhau. Chỉ cần từ chối, mọi chuyện sẽ kết thúc trước khi bắt đầu.

Nhưng Hương đã không từ chối. Cô tự nhủ rằng mình chỉ đến ăn một bữa tối, rằng Đạt vốn là chồng của bạn thân nên chẳng có lý do gì để xảy ra chuyện không nên có.

Hương cũng muốn thử cảm giác được một người đàn ông giàu có quan tâm đặc biệt, điều mà cô hiếm khi nhận được trong cuộc sống thường nhật.

Bữa tối hôm ấy kéo dài hơn dự kiến. Những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt dần chuyển sang những lời tâm sự riêng tư. Đạt nói về cuộc hôn nhân của mình, về những điều anh cho rằng còn thiếu trong cuộc sống, rồi không ngần ngại bày tỏ sự thu hút dành cho Hương.

Cô biết mình nên đứng dậy ra về. Thế nhưng, cuối cùng, Hương vẫn để cảm xúc lấn át lý trí. Đêm ấy, cô phản bội người bạn thân nhất của mình và cả người chồng vẫn luôn tin tưởng cô.

Sau cuộc gặp đó, Đạt không hề tỏ ra hối hận. Anh còn nói muốn Hương ở bên mình suốt đời, khiến cô vừa rung động vừa hoang mang.

Từ sau lần vượt quá giới hạn, mối quan hệ giữa Hương và Đạt ngày càng trở nên phức tạp. Ảnh minh họa

Quà xa xỉ và mối quan hệ không thể dứt khoát

Từ sau lần vượt quá giới hạn, mối quan hệ giữa Hương và Đạt ngày càng trở nên phức tạp.

Đạt thường xuyên tặng cô những món đồ đắt tiền, từ túi xách hàng hiệu đến trang sức mà trước đây Hương chỉ dám ngắm nhìn trong cửa hàng. Những món quà ấy khiến cô cảm thấy mình được trân trọng, được chiều chuộng theo cách chưa từng trải qua.

Hương hiểu rằng sự hấp dẫn không chỉ đến từ Đạt, mà còn từ cuộc sống mà anh có thể mang lại.

Cô vẫn yêu chồng. Người đàn ông ấy không giàu có, cũng chẳng giỏi tạo ra những bất ngờ lãng mạn, nhưng đã cùng cô trải qua những năm tháng khó khăn và chưa từng khiến cô phải lo lắng về lòng chung thủy của anh.

Chính vì vậy, mỗi lần nhận quà của Đạt, Hương lại cảm thấy mình đang mắc thêm một món nợ vô hình. Cô vừa tận hưởng sự xa hoa, vừa bị lương tâm giày vò.

Điều đáng sợ nhất là Đạt chưa bao giờ nói sẽ ly hôn Yến. Những lời hứa về tương lai của anh luôn mơ hồ, trong khi Hương biết bản thân cũng không đủ can đảm rời bỏ cuộc hôn nhân hiện tại.

Cả hai đều muốn giữ gia đình của mình, nhưng lại không muốn buông bỏ mối quan hệ ngoài luồng.

Hương từng nghĩ chỉ cần cẩn thận, không để ai phát hiện, cô có thể duy trì cuộc sống hai mặt ấy. Nhưng càng kéo dài, cô càng nhận ra nỗi sợ hãi đang lớn dần. Mỗi cuộc gọi của Yến, mỗi lần chồng hỏi cô đã đi đâu, mỗi món quà mới xuất hiện trong nhà đều khiến cô thấp thỏm.

Điều khiến Hương sợ nhất

Có những đêm nằm cạnh chồng, Hương vẫn nhớ đến những khoảnh khắc riêng tư với Đạt. Cô ghét bản thân vì điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác phấn khích khi được người đàn ông kia theo đuổi.

Hương hiểu mình đang đứng giữa hai lựa chọn: chấm dứt mối quan hệ sai trái để bảo vệ gia đình, hoặc tiếp tục đánh cược với một bí mật có thể phá hủy cuộc sống của cả hai nhà.

Cô cũng biết, nếu mọi chuyện bị phanh phui, người chịu tổn thương không chỉ có cô và chồng, mà còn là Yến, người bạn đã tin tưởng cô suốt bao năm.

Điều khiến Hương sợ nhất lúc này không hẳn là mất Đạt, mà là một ngày Yến nhìn cô bằng ánh mắt của người vừa phát hiện ra mình bị phản bội. Nhưng dù hiểu rõ hậu quả, Hương vẫn chưa đủ quyết tâm kết thúc tất cả.

Cô từng nghĩ ngoại tình chỉ là một phút yếu lòng. Đến khi thực sự sa vào, cô mới nhận ra có những lựa chọn ban đầu tưởng như rất nhỏ, nhưng càng trì hoãn sửa chữa, cái giá phải trả càng lớn.

Và lúc này, Hương vẫn đang sống trong những ngày bất an, không biết bí mật của mình sẽ được giữ kín bao lâu, cũng không biết liệu bản thân có đủ can đảm dừng lại trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.