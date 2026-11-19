Đại biểu và nhân dân tham dự diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Người dân đóng góp ý kiến về tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tại diễn đàn do Công an xã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, lực lượng công an thông tin tình hình an ninh, trật tự và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Công tác đấu tranh với tệ nạn xã hội, ma túy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường.

Người dân đã phản ánh, đóng góp ý kiến về tình hình an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, trộm cắp tài sản và công tác bảo đảm an toàn giao thông. Lãnh đạo Công an xã ghi nhận, trao đổi và giải đáp các ý kiến tại diễn đàn.

Lãnh đạo xã Cô Tô đề nghị Công an xã tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, xây dựng lực lượng gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.