Tội phạm về trật tự xã hội ở An Giang giảm 17,5%

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Sáng 13-10, Công an tỉnh An Giang tổ chức họp báo định kỳ lần thứ nhất năm 2026, thông tin tình hình an ninh, trật tự và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong 9 tháng qua. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại họp báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh thông tin về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện cơ quan báo chí phát biểu ý kiến.

Đáng chú ý, Công an tỉnh thông tin kết quả triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động du lịch, đặt phòng khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc.

Các phóng viên, nhà báo đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại đặc khu Phú Quốc hướng đến sự kiện APEC 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu kết luận họp báo.

Kết luận họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp thông tin chính thống để người dân nắm tình hình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.