Tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt khi đi trộm dây điện

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Trung Quốc (SN 2003, ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 11/10, trong quá trình phối hợp với Công an xã Bình An tuần tra trên đường 3 Tháng 2, đoạn qua ấp Vĩnh Hòa, tổ công tác Phòng CSHS phát hiện, bắt quả tang 4 người có hành vi trộm cắp dây điện.

Nguyễn Trung Quốc khi bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Quốc là đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về tội “Cướp tài sản”.

Phát hiện công an, Quốc bỏ chạy về hướng xã Châu Thành. Tuy nhiên, đến đoạn đường 3 Tháng 2, thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Bình An, đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 21/6/2025, Quốc cướp xe máy của một người đàn ông 43 tuổi tại khu vực khóm Mỹ Phú, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng CSHS) đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.