Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII chính thức khai mạc tối 28.11, do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Với người dân muốn tham gia, bên cạnh thông tin về nghệ sĩ và các tác phẩm tranh giải, một phần chương trình có thể đưa ngay vào lịch cuối tuần là những buổi chiếu lưu động miễn phí.

Giới thiệu chương trình chiếu phim phục vụ HANIFF VIII

Ba buổi chiếu còn ở phía trước

Theo lịch Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội công bố, các suất chiếu dưới đây phục vụ khán giả miễn phí:

Cách bố trí phim ngắn, phim tài liệu trước phim truyện dài tạo ra một cuộc gặp gỡ khá thú vị với khán giả. Người đến vì một bộ phim truyện có thể dành thêm thời gian cho những lát cắt đời sống, ký ức và con người vốn ít xuất hiện trong lựa chọn giải trí hằng ngày. Buổi xem phim vì thế có thêm cơ hội trở thành một trải nghiệm khám phá.

125 bộ phim, nhiều hơn một cuộc đua giải thưởng

HANIFF VIII diễn ra đến ngày 2.12, giới thiệu 125 bộ phim từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình gồm phim dự thi, Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại. Riêng hai hạng mục tranh giải có 12 phim dài và 25 phim ngắn.

Chương trình Nhật Bản dành điểm nhấn cho hoạt hình, với các tác phẩm như Spirited Away, Your Name, 5 Centimeters Per Second. Sự hiện diện của những bộ phim đã ra đời nhiều năm cũng cho thấy giá trị của một liên hoan phim không chỉ được đo bằng việc giới thiệu tác phẩm mới: xem lại trong một chương trình tuyển chọn có thể mở thêm cách tiếp cận đối với những bộ phim quen thuộc.

Với công chúng, ý nghĩa gần gũi của liên hoan phim nằm ở cơ hội được xem. Một chương trình quy mô quốc tế chỉ thực sự bước vào đời sống khi người dân biết mình có thể đến đâu, vào giờ nào, để gặp tác phẩm nào. Những buổi chiếu miễn phí ở không gian cộng đồng góp phần làm rõ lời mời ấy.

Tối nay, lời mời bắt đầu lúc 18h30 tại số 16 Lê Thái Tổ.