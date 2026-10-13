Tối nay xảy ra động đất mạnh 3.7 độ ở Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi thông báo động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 42 phút 36 giây ngày 13/10, một trận động đất có độ lớn M = 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.739 độ vĩ Bắc – 108.311 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Động đất mạnh 3.7 độ vừa xảy ra tại khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: PV

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút 01 giây ngày 12/10, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.952° vĩ Bắc – 108.167° kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực này đã ghi nhận hàng trăm trận động đất, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (cũ). Một số trận gây rung chấn trên diện rộng. Đáng chú ý, trưa 28/7/2024 xảy ra trận động đất có độ lớn 5.0; trước đó, ngày 23/8/2022 ghi nhận trận động đất mạnh 4.7.

Các chuyên gia nhận định đây là dạng động đất kích thích, xuất hiện thường xuyên và liên tục tại khu vực Kon Plông từ năm 2021 đến nay. Theo dự báo, thời gian tới khu vực này vẫn có thể tiếp tục xảy ra động đất, song độ lớn khó vượt quá 5.0.

Dù xảy ra nhiều nhưng hiện chưa đến mức phải đưa ra cảnh báo rủi ro cao. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần sớm triển khai nghiên cứu chi tiết để đánh giá đầy đủ hoạt động động đất tại khu vực này.