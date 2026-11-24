Khuấy động Phố đi bộ Nguyễn Huệ với loạt sự kiện

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở TP.HCM là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 19 giờ 30 phút tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), kết hợp trình chiếu 3D Mapping trước trụ sở UBND TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn).

Cũng tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, khu vực Ngôi nhà chung tổ chức hoạt động cosplay (hóa trang) các nhân vật nổi tiếng. Từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật thời trang “Sắc màu Việt Nam”.

Riêng khu vực Đại đoàn kết tổ chức các hoạt động từ 8 giờ đến 22 giờ, gồm chiếu phim về công tác Mặt trận, bình thơ, biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm, kịch ngắn và giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút, tại quảng trường Đại đoàn kết, người dân và du khách còn có dịp tìm hiểu, trải nghiệm không gian văn hóa của nhiều quốc gia như Cuba, Lào, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Pháp.

Bên cạnh đó, khu vực giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa được tổ chức xuyên suốt trong ngày, với các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, quảng cáo, chuyển đổi số và xuất bản.

3 địa điểm bắn pháo hoa

Chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối cùng ngày tại 3 địa điểm trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), chương trình sử dụng 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Tại Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi địa điểm sử dụng 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp cùng các giàn pháo hoa tầm thấp.

Tối nay TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm.

5 điểm tham quan, vui chơi ở TP.HCM ưu đãi

Trong ngày 24/11, nhiều điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM triển khai chương trình miễn, giảm giá vé và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Cụ thể, Thảo Cầm Viên Sài Gòn áp dụng giá vé vào cổng đồng giá 30.000 đồng/người trong ngày 24/11, dành cho tất cả khách tham quan. Trước đó, ngày 21/11, đơn vị đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 với các hoạt động giới thiệu sách, trò chơi dân gian và biểu diễn nghệ thuật.

Tại Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất - Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập miễn phí vé vào cổng cho tất cả công dân Việt Nam và khách nước ngoài trong ngày 24/11, thực hiện theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính. Đây là dịp để người dân, du khách tham quan công trình kiến trúc đặc sắc và tìm hiểu những dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước.

Trong ngày 24/11, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi và Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác - Cần Giờ tiếp tục áp dụng mức giảm 50% vé vào cổng trên tổng số khách trong đoàn. Chương trình dành cho các đoàn khách Việt Nam từ 10 người trở lên, có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị; không áp dụng đối với các công ty du lịch, lữ hành.

Tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, ngày 24/11 diễn ra chuỗi hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian và biểu diễn từ ban ngày đến buổi tối. Du khách có thể tham gia trò chơi dân gian, xem diễu hành xe tăng kết hợp Việt phục, biểu diễn xiếc múa lửa, xiếc patin, chú hề và chương trình DJ.

Buổi tối, khu du lịch tổ chức chương trình đờn ca tài tử “Tiếng đàn hòa cùng non sông”, show diễn truyền thuyết hóa Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp pháo hoa và hoạt động thả hoa đăng trên mặt nước.

Đa dạng hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ở TP.HCM.

Trong khi đó, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, Lễ hội Văn hóa Dấu Sắc Việt 2026 với chủ đề “Giữ nếp” bước vào ngày cuối cùng (24/11), mở cửa từ 8 giờ đến 21 giờ 30 phút.

Người dân và du khách có thể trải nghiệm nghề thủ công, thưởng lãm tranh, xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống, khám phá chợ phiên sáng tạo và thưởng thức phim cộng đồng ngoài trời. Các workshop miễn phí như bắn cung, piano, khiêu vũ và trải nghiệm nhạc cụ dân tộc cũng là những hoạt động đáng chú ý.

Với các chương trình miễn, giảm vé cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, 5 điểm đến trên mang đến thêm lựa chọn tham quan, vui chơi và tìm hiểu giá trị văn hóa cho người dân, du khách trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.