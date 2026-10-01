Tối nay khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai
Tối nay 1.10, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam. Với chủ đề "Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai", Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội không chỉ là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, mà còn là không gian đối thoại bằng văn hóa, nơi mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng của mình và cùng tìm thấy những điểm tương đồng trong sự đa dạng.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/toi-nay-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-gioi-tai-ha-noi-lan-thu-hai-270450.html