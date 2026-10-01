Tối nay khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Bức tranh lụa "Conversation d’élégantes au jardin" (Cuộc trò chuyện của những quý cô trong vườn) của họa sĩ Vũ Cao Đàm vừa được Sotheby’s Hong Kong bán với giá 28,96 triệu HKD, tương đương gần 100 tỷ đồng. Tác phẩm được sáng tác tại Pháp năm 1939 và sau 87 năm trở thành tác phẩm của một họa sĩ Việt Nam có giá đấu giá cao nhất.