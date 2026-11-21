Nơi những dòng sông hội tụ

Những hình ảnh tại lễ tổng duyệt cho thấy lễ khai mạc Đại hội sẽ diễn ra đầy sắc màu. Ảnh: HCMC Sports Hub

Dòng sông Sài Gòn từng chứng kiến những thăng trầm của lịch sử, bồi đắp nên bản sắc và sức sống của đô thị phương Nam. Tối nay, dòng sông ấy sẽ trở thành một phần của sân khấu ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, nơi hội tụ những tài năng và khát vọng của thể thao Việt Nam.

Thay vì giới hạn trong không gian của một sân vận động truyền thống, TP.HCM đã lựa chọn cách đưa lễ khai mạc đến gần hơn với thiên nhiên và đời sống đô thị. Từ 17h15, các hoạt động khởi động, trình diễn thể thao dưới nước, giao lưu sẽ tạo nên không khí sôi động bên bờ sông, trước khi chương trình chính thức bắt đầu vào lúc 19h.

Với sự dẫn dắt của Tổng đạo diễn Dương Thảo, chương trình nghệ thuật được xây dựng trên hai chủ đề “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”, kể câu chuyện về sức sống của một vùng đất và khát vọng vươn lên của một dân tộc.

Qua ngôn ngữ nghệ thuật, hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của Sài Gòn – TP.HCM sẽ được tái hiện bằng sự kết hợp giữa hát bội, âm nhạc dân tộc, múa đương đại, xiếc, võ cổ truyền và công nghệ trình diễn hiện đại. Những giá trị văn hóa truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo của hôm nay, cho thấy sức sống của một thành phố luôn rộng mở với cái mới mà không ngừng gìn giữ bản sắc của mình.

Nếu những dòng sông mang phù sa bồi đắp cho các vùng đất thì sự hội tụ của những tài năng từ mọi miền Tổ quốc cũng chính là nguồn sức mạnh làm nên những bước tiến của thể thao Việt Nam.

Từ ý tưởng ấy, hình tượng Thánh Gióng vươn vai được đưa vào chương trình nghệ thuật như một biểu tượng của sự trưởng thành, ý chí vượt qua giới hạn và khát vọng làm nên những kỳ tích. Sự xuất hiện của các võ sinh Vovinam, các VĐV cùng những giai điệu trẻ trung, sôi động sẽ góp phần khắc họa sức vóc, bản lĩnh và tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam.

Không kém phần ý nghĩa là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao và đoàn trọng tài. Trong những bước chân đầy tự hào tiến qua lễ đài có những nhà vô địch từng ghi danh trên đấu trường quốc tế, cũng có những tài năng trẻ lần đầu tham dự Đại hội, mang theo ước mơ chinh phục những đỉnh cao.

Mỗi đoàn mang đến một bản sắc, một thế mạnh riêng nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu thể thao và khát vọng cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Ngọn lửa của ý chí và khát vọng vươn cao

Một trong những màn trình diễn đẹp mắt tại lễ tổng duyệt. Ảnh: HCMC Sports Hub

115 năm trước, từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Hơn một thế kỷ sau, từ địa danh lịch sử ấy, ngọn lửa truyền thống của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ được rước về Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu Đại hội sẽ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.HCM, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người, người đã đặt nền móng cho nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam, hành trình của ngọn lửa từ Bến Nhà Rồng càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc lời căn dặn của Bác về mối quan hệ giữa sức khỏe của mỗi người dân với sức mạnh của đất nước.

Theo kịch bản sau tổng duyệt, một khoảnh khắc đặc biệt trong nghi thức rước đuốc là khi VĐV Nguyễn Việt Nam, đại diện đoàn Quảng Ninh – địa phương đăng cai Đại hội lần thứ IX, chuyển giao ngọn đuốc cho các VĐV tiêu biểu của TP.HCM.

Hình ảnh ấy cũng chính là biểu tượng của sự tiếp nối trách nhiệm, niềm tin và khát vọng qua các kỳ Đại hội.

Dẫn đầu đoàn 10 VĐV tiêu biểu của TP.HCM, VĐV đấu kiếm Nguyễn Phước Đến sẽ đưa ngọn lửa thiêng tiến vào lễ đài. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, dự kiến tiếp nhận ngọn lửa và thực hiện nghi thức thắp đuốc.

Sự kết hợp giữa nghi thức thắp đuốc truyền thống với công nghệ drone, ánh sáng và pháo hoa hứa hẹn sẽ tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm khai mạc.

Đại hội lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính, mở ra cơ hội phát huy tiềm năng, kết nối nguồn lực phát triển thể thao của các địa phương.

Sau 20 năm, TP.HCM trở lại vai trò địa phương đăng cai chính với nhiều đổi mới trong phương thức tổ chức. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, sự chủ động của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và nỗ lực của các địa phương, Đại hội được kỳ vọng tạo bước chuyển trong công tác quản lý, tổ chức thi đấu và định hướng đầu tư phát triển thể thao, hướng tới những mục tiêu lớn tại ASIAD, Olympic.

Lễ khai mạc dự kiến khép lại với ca khúc “Khát vọng vinh quang” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua phần biểu diễn của ca sĩ Thu Minh cùng đông đảo nghệ sĩ, diễn viên.

Khi ngọn lửa Đại hội bừng sáng bên dòng sông Sài Gòn, một hành trình mới của thể thao Việt Nam sẽ chính thức được mở ra. Đó không chỉ là hành trình chinh phục những tấm huy chương mà còn là hành trình khơi dậy sức mạnh, ý chí và khát vọng trong mỗi con người Việt Nam.

Bởi vinh quang lớn nhất của thể thao không chỉ thuộc về những người đứng trên bục chiến thắng, mà còn được tạo nên từ sức vóc của một dân tộc không ngừng rèn luyện, vượt lên chính mình để xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh và hùng cường.