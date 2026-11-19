Tối nay (19/11), thành phố Hà Nội sẽ tiến hành sơ duyệt chương trình bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đồng thời thực hiện cấm đường Lê Đức Thọ từ 18h30 để phục vụ công tác chuẩn bị cho sự kiện chính thức diễn ra vào ngày 24/11 tới.

Cụ thể, theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, hoạt động sơ duyệt diễn ra vào tối 19/11 và tổng duyệt vào tối 22/11 trước khi bước vào đêm diễn chính thức. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các buổi duyệt và đêm hội, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm phương tiện lưu thông trên hai bên đường Lê Đức Thọ (đoạn từ vòng xuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo đến ngã tư Lê Đức Thọ - Tân An Bình). Thời gian cấm đường bắt đầu từ 18h30 đến khi kết thúc chương trình trong cả ba ngày: 19/11 (sơ duyệt), 22/11 (tổng duyệt) và 24/11 (chính thức).

Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sự kiện bắn pháo hoa chính thức sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026 theo kịch bản của Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Công tác xây dựng trận địa pháo đang được gấp rút triển khai từ ngày 17/11 đến ngày 24/11.

Về quy mô, Hà Nội sẽ sử dụng 2.656 quả pháo hoa nổ tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 700 giàn pháo hoa các loại (từ 100 đến 300 ống/giàn) cùng 1.400 ống pháo hoa DBG. Trong đó, pháo tầm thấp (loại giàn và loại ống) được bố trí trên mái cùng hai bên cánh gà khán đài B, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phía khu vực triển khai sân khấu). Trận địa pháo tầm cao được đặt tại khu vực từ cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước (phường Từ Liêm).

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện, UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Từ Liêm trực tiếp triển khai trận địa, tập huấn và chỉ đạo bắn theo đúng kịch bản. Các lực lượng chức năng đồng thời tiến hành rà soát bom mìn, vật liệu nổ tại khu vực trận địa và kiểm soát chặt chẽ thiết bị bay không người lái. Song song đó, Công an thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm phương án phòng cháy chữa cháy, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tổ chức phân luồng giao thông quanh khu vực.

Theo Kế hoạch số 446/KH-UBND ngày 17/11/2026, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật này nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp và thành tựu trong sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và sự gắn kết trong các tầng lớp nhân dân.

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