Tối nay, Dàn nhạc Giao hưởng London hòa nhịp cùng mùa thu Hà Nội

Buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng London vào ngày 2-10. Ảnh: BTC

Kết nối văn hóa qua âm nhạc giao hưởng

Nằm trong chuỗi hoạt động “Chạm Thu Hà Nội”, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026) mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức nghệ thuật giao hưởng đỉnh cao, đồng thời tiếp nối hành trình đưa những giá trị âm nhạc hàn lâm thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu chương trình vào ngày 2-10, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai chia sẻ, mùa thu là thời điểm đặc biệt để Thủ đô chào đón du khách bốn phương. Theo bà, VACC 2026 không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn mang giá trị lan tỏa văn hóa, nhân văn sâu sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ánh Mai chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: BTC

Đối với Hà Nội, việc tổ chức các chương trình nghệ thuật có sự tham gia của những dàn nhạc và nghệ sĩ danh tiếng thế giới góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho đời sống văn hóa, du lịch của Thủ đô. Âm nhạc trở thành cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị nghệ thuật kinh điển, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, tiếp xúc giữa nghệ sĩ quốc tế với khán giả trong nước.

Nhìn lại hành trình gắn bó gần một thập kỷ, nhạc sĩ Quốc Trung, Giám đốc sản xuất chương trình, bày tỏ niềm tự hào khi ê-kíp tổ chức kiên trì duy trì mối quan hệ hợp tác, đưa Dàn nhạc Giao hưởng London đến biểu diễn tại Việt Nam từ năm 2017, từ đó tạo được thương hiệu nghệ thuật hàn lâm đáng nhớ tại Hà Nội vào mỗi dịp thu sang.

Theo nhạc sĩ Quốc Trung, để tổ chức một chương trình hòa nhạc cổ điển đạt tiêu chuẩn quốc tế, mọi khâu đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn dàn nhạc, nhạc trưởng, hệ thống nhạc cụ đến công tác tổ chức và điều phối thời gian. Tất cả đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ cùng những tiêu chuẩn chuyên môn nghiêm ngặt.

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ về chương trình. Ảnh: BTC

Trước đây, thành phố Hà Nội đã phối hợp với Vietnam Airlines và các đơn vị đưa Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, mang nghệ thuật hàn lâm đến gần với công chúng. Nhắc lại dấu ấn đáng nhớ của các buổi biểu diễn ngoài trời tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Tuyền thông của Vietnam Airlines cho biết, việc đưa một dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới, vốn rất khắt khe về không gian biểu diễn, ra ngoài trời để biểu diễn miễn phí cho hàng vạn khán giả là một dấu ấn đáng nhớ.

Ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông của Vietnam Airlines. Ảnh: BTC

"Định hướng tới đây, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với thành phố Hà Nội và các đơn vị tổ chức đưa dàn nhạc trở lại không gian cộng đồng tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hoặc Hoàng thành Thăng Long", ông Đỗ Đông Hưng thông tin.

Ba kiệt tác, ba sắc thái âm nhạc

Trở lại Hà Nội lần thứ hai, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục tham gia chương trình. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ mối quan hệ hợp tác giữa Dàn nhạc Giao hưởng London, Vietnam Airlines và các cơ quan văn hóa Hà Nội, coi đây là một sứ mệnh có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân mình.

Dưới sự chỉ huy của Sir Antonio Pappano, VACC 2026 sẽ giới thiệu ba tác phẩm tiêu biểu, đưa khán giả đi qua những sắc thái biểu cảm khác nhau của âm nhạc giao hưởng, từ vẻ đẹp huyền ảo, chất trữ tình tinh tế đến tinh thần vượt qua nghịch cảnh đầy mạnh mẽ.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano chia sẻ cảm xúc khi lần thứ 2 đến Hà Nội và biểu diễn. Ảnh: BTC

Mở đầu chương trình là The Enchanted Lake của nhà soạn nhạc người Nga Anatoly Lyadov. Tác phẩm tạo nên không gian âm nhạc giàu chất thơ, huyền ảo với những lớp âm thanh tinh tế, gợi cảm giác tĩnh lặng và kỳ diệu. Đây cũng là phần mở đầu dẫn dắt người nghe bước vào thế giới âm thanh giàu màu sắc của đêm hòa nhạc.

Tiếp đó là Sinfonia Concertante của Wolfgang Amadeus Mozart, tác phẩm dành cho violin và viola độc tấu cùng dàn nhạc. Sự kết hợp giữa hai nhạc cụ với những sắc thái biểu cảm riêng tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giàu sức cuốn hút. Trong chương trình, hai nghệ sĩ Benjamin Marquise Gilmore và Eivind Ringstad đảm nhiệm phần độc tấu, cùng Dàn nhạc Giao hưởng London tạo nên sự hòa quyện giữa kỹ thuật biểu diễn và chiều sâu cảm xúc.

Khép lại chương trình là Symphony No. 5 của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Theo chia sẻ của nhạc trưởng Sir Antonio Pappano, đây là tác phẩm mang tinh thần của một bản hùng ca nhân văn, thể hiện hành trình vượt qua bóng tối, nghịch cảnh và những cảm xúc tiêu cực để tìm thấy tình yêu, niềm đam mê cùng sức mạnh vượt lên giới hạn.

Nhạc trưởng Sir Antonio Pappano chia sẻ rằng, việc lựa chọn những tác phẩm trình diễn tại Hà Nội có nhiều khác biệt so với những đêm diễn của dàn nhạc tại các quốc gia khác trong tour diễn lần này. Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, hồ nước và những gam màu tươi sáng của cuộc sống. Đó cũng là cách ông muốn bày tỏ lòng tri ân với Hà Nội.

Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng London cho biết, việc đến Hà Nội biểu diễn là cơ hội lớn để góp phần đưa âm nhạc hàn lâm đến gần với công chúng Việt Nam. Ảnh: BTC

Không chỉ tập trung vào hai đêm biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, VACC 2026 còn tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nghệ sĩ với cộng đồng và những người yêu nhạc. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc giao hưởng, gặp gỡ nghệ sĩ quốc tế và tiếp cận gần gũi hơn với những người đứng sau các màn trình diễn.

Thông qua sự kết hợp giữa những tác phẩm kinh điển, nghệ sĩ tài năng và các hoạt động kết nối cộng đồng, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của âm nhạc trong giao lưu văn hóa quốc tế. Sự kiện góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, tạo thêm điểm nhấn cho mùa thu Hà Nội, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Thủ đô giàu truyền thống, cởi mở và sẵn sàng hội nhập với đời sống nghệ thuật thế giới.