Tối nay, chính thức đánh cồng đón cột mốc chứng khoán Việt nâng hạng FTSE

Tại các kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tháng 3/2026, FTSE Russell đã công bố, xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21/9.

Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường Việt Nam trong thời gian qua.

Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên các màn hình điện tử tại NYSE, Mỹ.

Việc nâng hạng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là động lực để thị trường Việt Nam tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tối nay, một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series).

Trên nền tảng kết quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực hạ tầng; củng cố tính an toàn, hiệu quả và bền vững của thị trường; tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn, phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Ngay trước thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng, hình ảnh cờ đỏ sao vàng cùng thông điệp chúc mừng đã xuất hiện trên các màn hình lớn tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Màn hình điện tử tại NYSE, Mỹ chia sẻ thông điệp: "Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi".

Chiều 17/9 (theo giờ địa phương), hình ảnh quốc kỳ Việt Nam xuất hiện nổi bật trên các màn hình điện tử tại NYSE, Mỹ.

Cùng với cờ đỏ sao vàng, hệ thống màn hình hiển thị dòng chữ “Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market” (Chúc mừng Việt Nam! Từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi).

Trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, nhiều định chế tài chính và sở giao dịch lớn như LSEG, Morgan Stanley, NYSE, SGX và Nasdaq gửi lời chúc mừng.

Các tổ chức này nhìn nhận đây là kết quả của nhiều năm cải cách thị trường vốn, giúp Việt Nam cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế, tăng sức hút dòng vốn và kết nối sâu hơn với thị trường tài chính toàn cầu.