Tối nay 3.11, khai mạc Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Các thành viên Ban giám khảo

Đây là lần đầu tiên Bộ VHTTDL chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo, gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng.

Với chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, cuộc thi nhằm tạo môi trường để người học thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi có gần 200 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo tham gia dự thi. Trong đó, đợt 1 tại TP.HCM có gần 100 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo; đợt 2 tại Hà Nội có khoảng 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.

Logo cuộc thi

Đợt 1 diễn ra từ ngày 3-6.11 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19h ngày 3.11; lễ bế mạc và trao giải diễn ra lúc 19h ngày 6.11.

Đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 10-12.11 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Cuộc thi gồm 4 bảng: Bảng A - Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; bảng B - Múa đương đại; bảng C - Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; bảng D - Tài năng biên đạo.

Các tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, phát huy bản sắc dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới.

Để phục vụ đợt 1, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã triển khai nhiều hạng mục chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân khấu và không gian tập luyện cho các đoàn dự thi.

Trao đổi về công tác tổ chức, TS Trịnh Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết, nhà trường đã trải thảm toàn bộ sân khấu, tăng cường hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp; đồng thời cải tạo các phòng phục vụ tập luyện, hóa trang, trang điểm và chuẩn bị trang phục cho thí sinh.

Nhà trường cũng bố trí các phòng tập phụ để các đoàn chủ động tập luyện, làm quen với không gian trước khi bước vào các phần thi. Theo TS Trịnh Đăng Khoa, một số đoàn đã đến trường từ ngày 2.11, đăng ký và sử dụng các phòng tập này. Các bộ phận đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để phục vụ cuộc thi.

Đợt 1 tại TP.HCM có gần 100 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo tham gia dự thi. Ảnh minh họa: Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng múa

Ban Giám khảo gồm 5 thành viên là các nghệ sĩ, nhà giáo và chuyên gia trong lĩnh vực biểu diễn, đào tạo, biên đạo múa. NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP.HCM, làm Trưởng Ban Giám khảo.

Các thành viên gồm: NGƯT Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM; Thượng tá, NGƯT Lê Thị Quỳnh Phương, giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Cao Chí Thành, giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.

Các tiết mục sẽ được đánh giá trên những tiêu chí về kỹ thuật, ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.

Theo cơ cấu giải thưởng, mỗi bảng thi tại mỗi đợt có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề như: Huấn luyện viên xuất sắc, Biên đạo xuất sắc, Thí sinh biểu diễn xuất sắc, Tác phẩm xuất sắc, Tác phẩm sáng tạo, Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng đến tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, tiếp nhận đánh giá chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Đây cũng là dịp để các cơ sở đào tạo nhìn nhận kết quả giảng dạy qua thực hành, trao đổi kinh nghiệm trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần gìn giữ các giá trị múa truyền thống và khuyến khích sáng tạo nghệ thuật trong thế hệ trẻ.