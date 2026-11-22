Theo thông tin được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội công bố tại họp báo ngày 16/11, đêm tổng duyệt sẽ có màn trình diễn pháo hoa và hỏa thuật kéo dài khoảng 1 phút 20 giây, với quy mô dự kiến gồm 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình chính thức diễn ra vào tối 24/11.

Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức kiểm tra, hoàn thiện các phương án kỹ thuật, nghệ thuật, phối hợp trình diễn và bảo đảm an toàn, hướng tới một đêm nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhân dân Thủ đô và khán giả cả nước.

Màn pháo hoa trong đêm tổng duyệt không chỉ là điểm nhấn thị giác hấp dẫn mà còn là lời chào đầy sắc màu trước ngày hội văn hóa đặc biệt tại Thủ đô.

Người dân quan tâm theo dõi cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tập trung tại các khu vực hạn chế và bảo đảm an toàn giao thông quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.