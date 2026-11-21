Theo thông tin mới nhất từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam, chương trình khai mạc bắt đầu lúc 19h00 ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.500 nghệ sĩ và vận động viên.

Lần đầu tiên, không gian khai mạc Đại hội được tổ chức theo hình thức sân khấu thực cảnh bên sông, thay cho sân vận động truyền thống. Đây được xem là nét mới đáng chú ý, thể hiện nỗ lực đổi mới cách tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất cả nước theo hướng hiện đại, gần gũi với công chúng.Chương trình nghệ thuật gồm hai chương mang tên "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng", kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa với tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Ở chương đầu tiên, hình tượng dòng sông được lựa chọn làm mạch dẫn xuyên suốt, tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành, phát triển của vùng đất phương Nam qua sáu cảnh diễn: "Giọt nguồn", "Xuôi dòng", "Khí phách", "Hợp lưu", "Đô thị bên sông" và "Vươn khơi".

Trong khi đó, chương "Vươn vai Phù Đổng" lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng, biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng chinh phục những giới hạn mới của thể thao Việt Nam.

Đêm khai mạc còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Thu Minh, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Lưu Hiền Trinh và Thảo Trang. Các tiết mục nghệ thuật được kết hợp với biểu diễn mô tô nước, ván bay, lướt ván phản lực, dù lượn và trượt patin.

Đặc biệt, công nghệ 3D mapping, laser, hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đa chiều sẽ được ứng dụng trên không gian mặt nước cùng các công trình ven sông, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc.

Ngọn lửa thiêng và khát vọng chinh phục đỉnh cao

Điểm nhấn được chờ đợi nhất trong lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống trên sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, ngọn lửa Đại hội xuất phát từ khu vực Bến Nhà Rồng, đi qua những địa danh lịch sử và công trình biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh như Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng, khu vực cầu đi bộ Thủ Thiêm trước khi được đưa về sân khấu chính.

Hình ảnh từ buổi tổng duyệt lễ khai mạc.

Tham gia hành trình đặc biệt này là 21 vận động viên ưu tú cùng hơn 100 vận động viên thể thao dưới nước làm nhiệm vụ hộ tống.

Hình ảnh ngọn đuốc di chuyển trên dòng sông mang ý nghĩa kết nối truyền thống với hiện tại, đồng thời gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thể thao nước nhà.

Bên cạnh nghi thức thắp sáng đài đuốc, lễ khai mạc còn có màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố cùng hai ngành Công an và Quân đội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12, với 48 môn thi đấu và 973 bộ huy chương. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích giữa các địa phương, ngành mà còn là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên, phát hiện tài năng và chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường quốc tế.

Để phục vụ lễ khai mạc, Ban tổ chức bố trí hệ thống khán đài gần 4.000 chỗ ngồi, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, y tế và cứu hộ trên sông. Chương trình được truyền hình trực tiếp để người hâm mộ cả nước cùng theo dõi.

Sau 20 năm, Thành phố Hồ Chí Minh trở lại đảm nhận vai trò địa phương đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc. Vì thế, lễ khai mạc lần này không chỉ có ý nghĩa với thể thao thành phố mà còn thể hiện khát vọng đổi mới, hội nhập của thể thao Việt Nam.

Khi ngọn lửa Đại hội bừng sáng bên sông Sài Gòn tối nay, một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới cũng chính thức được mở ra, nơi mỗi vận động viên mang theo niềm tự hào, khát vọng chiến thắng và quyết tâm khẳng định giá trị của mình.