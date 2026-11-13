Tối nay (13/11) khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026
Tối nay (13/11), tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” sẽ chính thức khai mạc. Đây là mùa thứ năm của lễ hội, mang thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, hướng tới khơi dậy nguồn lực sáng tạo từ những giá trị văn hóa, di sản và tinh hoa nghề truyền thống của Thủ đô
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/toi-nay-13-11-khai-mac-le-hoi-thiet-ke-sang-tao-ha-noi-2026-246261112172108642.htm