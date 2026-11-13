Tối nay (13/11) khai mạc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

"Đời sống văn hóa hiện nay đang có những bước phát triển mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa thường ngày mà còn hướng đến một quy mô lớn hơn, gắn với sự phát triển của công nghiệp văn hóa". Đó là nhận xét của bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp văn hóa và Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại tọa đàm Từ concert - Tới con tim do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức ngày 12/11.