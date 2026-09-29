Tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông 62 tuổi bất ngờ khi đi khám

Theo Aboluowang, ông Trương (62 tuổi) ở Trung Quốc cho rằng bia có nồng độ cồn thấp, không phải rượu mạnh nên một chai mỗi ngày không ảnh hưởng sức khỏe. Thế nhưng, trong lần khám sức khỏe định kỳ, các chỉ số men gan, mỡ máu, huyết áp của ông đều tăng. Ông không hút thuốc, không ăn uống quá độ nên không hiểu vì sao sức khỏe lại xuất hiện vấn đề.

Cũng như ông Trương, nhiều người trung niên, cao tuổi nghĩ rằng uống một chai bia mỗi ngày không đáng ngại, thậm chí giúp lưu thông máu, giảm mệt mỏi và dễ ngủ. Tuy nhiên, một chai bia 500ml, nồng độ cồn khoảng 3,5%, chứa khoảng 14g cồn nguyên chất. Hướng dẫn chế độ ăn uống của Trung Quốc khuyến nghị người dân sử dụng không quá 15g cồn mỗi ngày. Đây là mức tối đa cho việc uống không thường xuyên, không phải khuyến nghị uống hằng ngày.

Ảnh minh họa.

Ở người trung niên, cao tuổi, khả năng chuyển hóa cồn suy giảm. Uống mỗi ngày, dù lượng nhỏ, vẫn tạo gánh nặng tích lũy cho cơ thể. Cảm giác nóng người sau khi uống không phải dấu hiệu "lưu thông máu", cồn chỉ làm giãn mạch tạm thời, khiến nhiệt lượng thoát ra nhanh hơn. Cảm giác buồn ngủ cũng không đồng nghĩa với ngủ ngon, bởi cồn có thể làm gián đoạn giấc ngủ.

Uống bia rượu lâu dài còn gây tổn thương nội mô mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ. Hơn 90% cồn được chuyển hóa tại gan. Uống bia rượu hằng ngày khiến gan liên tục phải xử lý cồn, lâu dài có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ do rượu, sau đó là viêm gan và xơ gan. Do đó, nếu vẫn muốn uống bia, bạn cần lưu ý những điều sau:

Không nên uống khi bụng đói

Theo nghiên cứu của Đại học Cambridge (2023), việc uống bia khi chưa ăn gì có thể làm tăng tốc độ hấp thụ ethanol vào máu, dẫn đến cảm giác chóng mặt, buồn nôn và ảnh hưởng trực tiếp đến gan.

Khi bụng rỗng, gan không có đủ glucose để hoạt động hiệu quả, khiến quá trình chuyển hóa cồn bị rối loạn, tăng nguy cơ tổn thương tế bào gan và hạ đường huyết đột ngột.

Nên ăn nhẹ hoặc dùng thực phẩm chứa chất béo lành mạnh (như bơ, trứng, sữa chua) trước khi uống bia để làm chậm quá trình hấp thu cồn.

Không nên kết hợp bia với thuốc

Theo báo cáo từ CDC (2022), hơn 150 loại thuốc có thể tương tác tiêu cực với rượu và bia. Ví dụ, dùng bia cùng thuốc giảm đau paracetamol có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ viêm gan cấp, còn với thuốc chống trầm cảm hoặc thuốc điều trị cao huyết áp, bia có thể gây tăng huyết áp đột ngột hoặc rối loạn nhịp tim.

Khuyến cáo từ WHO: Người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tránh tuyệt đối rượu bia, kể cả lượng nhỏ.

Uống quá nhanh

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Lâm sàng Anh (BMJ Clinical Review, 2023) cho thấy, uống 3-5 cốc bia trong thời gian ngắn khiến gan không kịp phân giải ethanol, dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu cấp tính với biểu hiện như nôn ói, co giật, mất ý thức, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bia không ít năng lượng như nhiều người nghĩ

Một lon bia thông thường (330ml) chứa trung bình 150-200 calo. Với 2-3 lon/lần, tổng năng lượng tiêu thụ có thể vượt 500 calo - tương đương một bữa ăn chính. Theo WHO, uống bia thường xuyên liên quan chặt chẽ đến tình trạng mỡ nội tạng và béo phì, đặc biệt là béo bụng ở nam giới.

Bia không lành mạnh hơn rượu mạnh nếu lạm dụng

Một số quan điểm cho rằng bia nhẹ hơn nên an toàn hơn, tuy nhiên, nghiên cứu được công bố trên The Lancet (2023) phân tích dữ liệu từ 195 quốc gia cho thấy: dù là bia, rượu vang hay rượu mạnh, tiêu thụ trên 10g cồn nguyên chất mỗi ngày đều làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa.

Một lon bia 330ml thường chứa khoảng 12-14g ethanol, tức là đã vượt mức an toàn cho một ngày theo khuyến cáo.

Dù có mặt trong nhiều dịp xã hội, bia vẫn là một loại đồ uống có cồn cần được sử dụng thận trọng và có kiểm soát. Việc hiểu rõ và tuân thủ những lưu ý trên sẽ giúp bạn hạn chế tối đa tác động tiêu cực của bia đến sức khỏe.