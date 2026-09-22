Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi là Trần Thị Vân (SN 1977, ở phường Nam Hồng Lĩnh). Sau gần 10 năm công tác trong ngành giáo dục, đầu năm 2026, tôi quyết định rẽ hướng sang làm đồ thủ công và mở cơ sở của mô hình “Là Rơm Là Rạ” tại Hà Tĩnh.

Tôi biết đến “Là Rơm Là Rạ” trong một chuyến đi du lịch Đà Lạt. Tại đây, tôi ấn tượng với cách cơ sở tổ chức sản xuất và trưng bày nhiều sản phẩm trang trí từ xi măng, thạch cao với mẫu mã đa dạng. Lượng khách đến xem và mua hàng khá ổn định khiến tôi nhận ra dòng sản phẩm này có thị trường riêng và có thể phát triển lâu dài.

Sau chuyến đi, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cách làm, mẫu mã và nhu cầu của thị trường. Gần một năm tìm hiểu và thử nghiệm tại nhà, tôi quyết định mở thêm chi nhánh của “Là Rơm Là Rạ”, chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công trang trí từ xi măng trắng.

Những ngày đầu, tôi vừa làm vừa điều chỉnh từng công đoạn để tìm ra cách pha nguyên liệu, tạo hình và phối màu phù hợp. Có những mẫu phải thực hiện nhiều lần mới đạt được hình dáng và bề mặt như mong muốn. Khi công việc dần ổn định, tôi sắp xếp khu vực sản xuất ngay tại nhà và có thêm 2 người phụ cùng thực hiện các công đoạn.

Mỗi ngày, tôi bắt đầu bằng việc xem lại những đơn hàng cần hoàn thiện. Tôi xem lại mẫu, số lượng, màu sắc và thời gian giao hàng rồi sắp xếp công việc theo thứ tự. Với những đơn hàng lớn, chúng tôi chủ động chuẩn bị khuôn, nguyên liệu và phân chia công việc để các công đoạn không bị gián đoạn.

Sản phẩm của tôi khá đa dạng, gồm bình hoa, lọ đựng trầm, cốc nến thơm, đế để đồ và nhiều mẫu khác theo yêu cầu của khách hàng. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 50.000 - 200.000 đồng, tùy mẫu mã, kích thước và yêu cầu của khách hàng. Những sản phẩm này được khách hàng sử dụng để trang trí hoặc đựng đồ trong gia đình, nhà hàng, quán cà phê và các không gian kinh doanh.

Với mỗi mẫu, tôi lựa chọn khuôn phù hợp rồi cân, pha nguyên liệu theo công thức. Tỷ lệ nguyên liệu phải được kiểm soát để sản phẩm giữ được hình dáng, độ cứng và bề mặt theo yêu cầu.

Hỗn hợp sau đó được tạo bọt và đổ vào khuôn. Trung bình mỗi tháng, tôi nhận khoảng 30 - 50 đơn hàng. Đơn hàng lớn nhất tôi từng nhận lên tới 500 sản phẩm. Với những đơn số lượng lớn, chúng tôi chia thành từng đợt sản xuất để thuận tiện kiểm soát mẫu mã, màu sắc và số lượng.

Sản phẩm ra khỏi khuôn vẫn còn nhiều công đoạn phía sau. Tôi chà mịn bề mặt, chỉnh sửa những phần còn thô rồi chuyển sang phun màu. Màu được phủ từng lớp, tôi chú ý đến các góc nhỏ và đường nét để sản phẩm lên màu đồng đều.

Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tiếp, tôi còn xây dựng kênh TikTok với tên “Vân làm đồ Mỹ Nghệ”. Đây là nơi tôi chia sẻ quá trình tạo ra những sản phẩm thủ công từ lúc lên ý tưởng, đổ khuôn cho đến khi hoàn thiện. Tôi muốn mọi người không chỉ nhìn thấy thành phẩm mà còn hiểu được sự tỉ mỉ và công sức phía sau mỗi món đồ.

Đây là một số mẫu tôi làm theo đơn đặt hàng của khách quen để trang trí phòng làm việc. Mỗi mẫu có hình dáng và cách phối màu riêng, phù hợp với không gian sử dụng. Sau khi hoàn thiện, tôi để sản phẩm ở nơi khô thoáng, chờ khách đến nhận.

Trong lúc chờ sản phẩm khô, tôi tranh thủ chuẩn bị khuôn và nguyên liệu cho mẻ tiếp theo. Tôi cũng kiểm tra những sản phẩm đã hoàn thiện để kịp chuyển sang các khâu sau. Công việc của tôi vì thế luôn nối tiếp nhau, gần như không có khoảng thời gian trống.

Tôi luôn sắp xếp công việc theo thứ tự để vừa bảo đảm tiến độ vừa hạn chế nhầm lẫn. Những ngày nhiều đơn hàng cũng là lúc tôi phải lên kế hoạch cụ thể nhất.

Tùy từng mẫu, thời gian hoàn thiện mỗi sản phẩm có thể kéo dài từ 1 - 2 giờ. Khách hàng muốn xem mẫu, tìm hiểu sản phẩm có thể theo dõi kênh TikTok “Vân làm đồ Mỹ Nghệ” hoặc đến xem trực tiếp tại xưởng. Đây cũng là nơi tôi sản xuất, hoàn thiện và đóng gói các sản phẩm trước khi giao đến khách hàng.

Sau khi hoàn thiện sản phẩm, tôi đóng gói để gửi cho khách hàng. Tôi luôn kiểm tra kỹ từng chi tiết để sản phẩm không bị ảnh hưởng khi đến tay khách hàng.

Công việc này cho tôi cơ hội được tự tay tạo ra những sản phẩm nhỏ từ những nguyên liệu quen thuộc. Với tôi, quyết định rẽ hướng không chỉ là bắt đầu một công việc mà còn là hành trình đưa một nghề thủ công mới về quê nhà và tìm thấy niềm vui trong từng sản phẩm mình làm ra.