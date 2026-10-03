Tôi là 'bảo mẫu' của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là Lê Thị Oanh Trang, chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan ở thôn Tân Kiều, xã Hà Linh. Đây là năm thứ hai tôi gắn bó với công việc này. Từ những con giống ban đầu, tôi từng bước gây dựng đàn sinh sản và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.

Tôi biết đến dúi từ sự tò mò về tập tính và đặc điểm của loài vật này. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy thú vị nên tham khảo kinh nghiệm của những người đã nuôi trước, tìm thêm tài liệu trên mạng rồi quyết định bắt đầu từ quy mô nhỏ.

Những kiến thức ban đầu giúp tôi có cơ sở bắt tay vào nuôi. Trong quá trình gây đàn, tôi dần nhận ra việc nuôi dúi đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận, từ khâu làm chuồng, lựa chọn con giống đến bố trí điều kiện nuôi phù hợp.

Mỗi ngày, tôi bắt đầu công việc bằng việc kiểm tra khu nuôi, xem lượng thức ăn và tình trạng của từng nhóm dúi. Sau đó, tôi vệ sinh các ô chuồng, kiểm tra đàn sinh sản và xử lý ngay những vấn đề phát sinh trong quá trình chăm sóc.

Chăm đàn dúi không thể chỉ dựa vào lượng thức ăn đưa vào mỗi ngày. Cách ăn, mức độ hoạt động hay tốc độ lớn của từng con đều là những dấu hiệu giúp tôi theo dõi sức khỏe và có cách chăm sóc phù hợp.

Tùy từng loại và giai đoạn sinh trưởng, tôi bố trí thời gian cho ăn và cách chăm sóc khác nhau cho dúi mẹ, dúi con và dúi trưởng thành. Các ô chuồng cũng được vệ sinh thường xuyên, giữ môi trường phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dúi.

Trong những ngày thời tiết oi nóng, tôi sử dụng điều hòa, quạt và hệ thống phun sương để duy trì môi trường ổn định cho đàn.

Để gây dựng mô hình, gia đình tôi đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng cho chuồng trại và con giống ban đầu. Vì nguồn vốn lớn, tôi chọn cách phát triển từng bước, ưu tiên duy trì đàn ổn định trước khi tính đến việc tăng số lượng.

Lứa dúi đầu tiên là khoảng thời gian tôi có thêm cơ sở để hoàn thiện cách nuôi. Tôi theo dõi khả năng sinh trưởng, sinh sản và chất lượng từng con, từ đó lựa chọn những cá thể phù hợp để duy trì đàn giống cho những lứa sau.

Đến nay, trang trại duy trì 600 con, trong đó khoảng 150 con sinh sản. Khi đàn tăng lên, công việc cũng nhiều hơn nên mô hình hiện tạo việc làm cho 2 lao động địa phương.

Trung bình mỗi tháng, tôi bán khoảng 20 - 30 cặp dúi giống với giá khoảng 4 - 4,5 triệu đồng/cặp, tùy từng con và từng thời điểm. Những con dúi lớn, chất lượng tốt có thể được khách hàng tìm mua với giá 5 - 8 triệu đồng/cặp, còn một cặp dúi bố mẹ có giá khoảng 12 triệu đồng.

Dúi con sau khi chào đời được tôi theo dõi sát trong những ngày đầu, nhất là sức khỏe và khả năng ăn uống. Từ quá trình chăm sóc này, tôi lựa chọn những con phù hợp để giữ lại làm giống.

Khi có khách đến trang trại tìm hiểu, tôi thường chia sẻ những kinh nghiệm mình đã tích lũy trong quá trình nuôi, từ chọn giống, làm chuồng đến chăm sóc đàn. Tôi muốn những người mới bắt đầu có thêm thông tin thực tế để chủ động hơn khi xây dựng mô hình.

Thời gian tới, tôi dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô phù hợp với điều kiện thực tế và chú trọng hơn đến chất lượng đàn giống. Tôi cũng muốn đưa quá trình nuôi dúi lên các nền tảng số để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với khách hàng và mở thêm hướng phát triển cho mô hình.

Tôi gọi vui mình là “bảo mẫu” của đàn dúi. Bởi công việc không chỉ dừng ở việc cho ăn, vệ sinh chuồng mà còn là theo dõi từng giai đoạn sinh trưởng, chăm đàn sinh sản và giữ chất lượng con giống.