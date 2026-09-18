Tối hậu thư cho các dự án, công trình trọng điểm

Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra một số dự án trọng điểm như Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An; Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) Dự án thành phần 2; Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E. Tại đây, lãnh đạo thành phố đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung hay Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố báo cáo về tiến độ, đề xuất các giải pháp liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Báo cáo dự án Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An.

Điển hình tại dự án Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An, các nhà thầu thi công các hạng mục đóng Cừ Larsen, đúc Khối bê tông 2T, đúc Khối bê tông chặn chân và tập kết vật liệu đến công trường, thảm đá chống xói, lắp đặt cấu kiện, đổ bê tông khoá dầm đầu cừ… Theo kế hoạch đề ra, toàn bộ dự án phải cơ bản hoàn thành vào ngày 15-9-2026. Tuy Hiện Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 mới cơ bản hoàn thành phần lát mái kè, đang thi công phần đường trên đỉnh kè cũng như hoàn thành phần ống địa kỹ thuật. Trong khi đó, Công ty TNHH Thanh Tiến chỉ mới đạt khoảng 75% khối lượng phần lát mái bê tông; các hạng mục khác vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Trong khi đó, dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) Dự án thành phần 2, sản lượng xây lắp đạt 264 tỷ/492 tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất của dự án chính là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) để nhà thầu thi công.

Liên quan dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung thừa nhận công tác triển khai thi công đến nay vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân được xác định do công tác GPMB chưa hoàn thành; việc khan hiếm nguồn cung cát phối đá dăm loại 1 ảnh hưởng đến tiến độ thi công; việc biến động giá nguyên vật liệu đã tác động tiêu cực đến tiến độ thi công của một số nhà thầu, đặc biệt công tác thảm mặt đường.

Đoàn công tác thành phố lắng nghe báo cáo về giải phóng mặt bằng.

Do ảnh hưởng của mưa, dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E còn gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt và giao thông đi lại, đặc biệt đối với các em học sinh mỗi khi phải di chuyển qua khu vực này.

Sau khi kiểm tra và nghe các đơn vị báo cáo, đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu dự án Khắc phục khẩn cấp xói lở bờ biển Hội An phải cơ bản hoàn thành vào ngày 30-9 cũng như đảm bảo chất lượng công trình; GPMB đường ven biển 129 (Võ Chí Công) Dự án thành phần 2 xong trước ngày 30-10; dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E đặt mục tiêu hoàn thành và khánh thành trong tháng 10-2026.

Dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E dự kiến hoàn thành trong tháng 10-2026.

Bên cạnh đó, các dự án khẩn cấp và giao thông trong quá trình thi công cần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân; đặc biệt chú trọng đến chất lượng công trình, đảm bảo công tác vận hành, khai thác hiệu quả.