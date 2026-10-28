Tới đây, giáo viên sẽ làm việc 8 giờ/ngày tại trường, tăng tiết dạy?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Quy định thời gian làm việc và điều chỉnh định mức tiết dạy

Về chế độ làm việc, dự thảo làm rõ thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên theo năm học, bảo đảm 40 giờ mỗi tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đáng chú ý, nếu bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị, hiệu trưởng có thể tổ chức cho giáo viên làm việc 8 giờ mỗi ngày ngay tại trường. Trong cơ cấu 40 giờ mỗi tuần, thời gian giảng dạy trên lớp tối đa không quá 40 phần trăm, thời gian chuẩn bị và đánh giá người học tối đa không quá 40 phần trăm, còn lại tối thiểu 20 phần trăm dành cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hành chính. Một năm học gồm 42 tuần, trong đó có 35 tuần thực dạy, thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính cả nghỉ phép hằng năm.

Một năm học gồm 42 tuần, trong đó có 35 tuần thực dạy, thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính cả nghỉ phép hằng năm. Ảnh: MOET

Nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn và tối ưu hóa thời gian nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, dự thảo điều chỉnh tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông.

Cụ thể, cấp tiểu học tăng từ 23 tiết thành 24 tiết mỗi tuần, cấp trung học cơ sở tăng từ 19 tiết thành 20 tiết mỗi tuần, và cấp trung học phổ thông tăng từ 17 tiết thành 19 tiết mỗi tuần. Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, định mức tiết dạy áp dụng tương đương trường thường và những nhiệm vụ đặc thù được hiệu trưởng quy đổi ra tiết dạy theo quy định.

Siết quy định kiêm nhiệm và giảm tải công việc hành chính

Để giáo viên tập trung tối đa vào chuyên môn, dự thảo bổ sung quy định không bố trí giáo viên phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ, trừ trường hợp bắt buộc phải báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

Dự kiến bỏ quy định giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm một số vị trí khác cùng các quy định quy đổi khi làm ban giám khảo hội thi cấp trường.

Bên cạnh đó, dự thảo giảm 3 tiết mỗi tuần cho giáo viên phụ trách hoạt động Đội và điều chỉnh định mức tiết dạy của Tổng phụ trách Đội trong khoảng từ 6 đến 8 tiết để phù hợp với quy mô trường lớp.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung nhiều quy định quy đổi tiết dạy đối với giáo viên dạy môn học không phải ngoại ngữ bằng tiếng nước ngoài hoặc dạy lớp khuyết tật tại trường phổ thông với mức quy đổi tối đa không quá 2 tiết định mức.

Định mức giáo viên trên lớp ở cấp phổ thông được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới, đồng thời bổ sung các vị trí việc làm mới như cấp dưỡng và quản lý học sinh tại các trường nội trú, bán trú nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng toàn diện cho các cơ sở giáo dục.