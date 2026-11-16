'Tôi đã khóc, hoảng loạn khi suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 29'

Từ suy thận cấp đến giai đoạn cuối ở tuổi 29

Trước đó, chị Nguyên liên tiếp gặp các vấn đề sức khỏe như tiền sản giật, mắc Covid-19 và sốt xuất huyết nặng. Trong thời gian điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU), nữ bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp do sốc sốt xuất huyết.

Sau đó, bác sĩ thông báo chức năng thận của chị Nguyên có dấu hiệu phục hồi. Nghĩ rằng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, suốt thời gian sau, chị không kiểm tra định kỳ để theo dõi sức khỏe thận.

Khi cơ thể bắt đầu có các dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, mặt và chân phù to, bệnh nhân chỉ nghĩ mình tăng cân. Nhưng sau đó, chị có thêm các triệu chứng như lượng nước tiểu giảm rõ rệt, hơi thở có mùi, kèm cảm giác choáng váng, chóng mặt.

Khi làm xét nghiệm tại nhà, chị Nguyên bàng hoàng nhận kết quả suy thận giai đoạn cuối khi chỉ số chức năng thận quá xấu. Không tin vào kết quả này, chị tiếp tục đến hai bệnh viện khác kiểm tra nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Chị Nguyên khi chạy thận và sau ghép thận. Ảnh: NVCC.

"Tôi đã khóc, hoảng loạn. Nhưng với tính cách của mình, tôi không cho phép bản thân sụp đổ. Lúc đó, tôi nghĩ mình mạnh mẽ. Sau này nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi mới hiểu đó cũng là cách mình trốn tránh thực tại", chị Nguyên kể.

Từ đó, chị bước vào hành trình chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần. Có thời điểm tình trạng diễn biến cấp bách, chị phải phẫu thuật tạo đường vào mạch máu ở vùng cổ để lọc máu.

Những buổi chạy thận nối tiếp nhau, tiếng máy móc trong phòng lọc máu trở thành âm thanh ám ảnh, nhắc người phụ nữ trẻ rằng cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn.

"Trong những ngày khó khăn tận cùng, động lực lớn nhất của tôi là con gái. Nghĩ đến con, tôi tự nhắc mình phải cố gắng, phải giữ gìn sức khỏe và không để bản thân buông xuôi", chị Nguyên tâm sự.

3 năm chạy thận và hy vọng duy nhất

Gia đình chị tính đến phương án ghép thận. Đây là cơ hội để thoát khỏi sự phụ thuộc vào máy lọc máu, nhưng ghép thận không có nghĩa là kết thúc hoàn toàn hành trình điều trị.

Sau 3 năm sống chung với bệnh, chị Nguyên được ghép thận tại Bệnh viện Quân y 175.

Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, suy nghĩ đầu tiên của chị là kiểm tra xem mình còn sống hay không. Khoảnh khắc khiến chị thực sự cảm nhận cuộc đời bước sang trang mới là khi có thể tự đi tiểu bằng quả thận vừa được ghép.

Từ trải nghiệm của mình, chị Nguyên mong người trẻ quan tâm hơn đến sức khỏe, không chủ quan trước những dấu hiệu bất thường và đặc biệt không bỏ qua lịch tái khám sau các đợt bệnh nặng.

"Những kế hoạch, hoài bão đôi khi kéo chúng ta đi quá xa so với ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Thứ đồng hành với mình lâu nhất, cho đến cuối đời, chính là sức khỏe, cơ thể và tâm trí của mình. Đến khi nằm trên giường bệnh, tôi mới hiểu những điều tưởng chừng giản dị nhất lại chính là những thứ quý giá mà trước đây mình từng bỏ quên", chị Nguyên nhắn nhủ.

Chị Nguyên trở lại cuộc sống bình thường sau ghép thận. Ảnh: NVCC.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), suy thận ở người trẻ có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lạm dụng thuốc và các bệnh lý nền không được kiểm soát. Việc chủ quan, không kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng khiến bệnh dễ bị phát hiện muộn.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ tổn thương thận gồm:

Chế độ ăn uống thiếu khoa học: Thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn nhiều muối, dầu mỡ; uống ít nước, lạm dụng nước ngọt và đồ uống có cồn.

Lạm dụng thuốc: Tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid (NSAID) kéo dài mà không có hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh lý tiềm ẩn: Đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận không được phát hiện hoặc kiểm soát tốt.

Ít vận động, thừa cân, béo phì: Là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến chức năng thận.

Để bảo vệ chức năng thận, bác sĩ Liên khuyến cáo mỗi người cần duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn và rượu bia; vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng. Đặc biệt, bạn cần theo dõi huyết áp, đường huyết, kiểm tra chức năng thận theo chỉ định và không tự ý sử dụng thuốc kéo dài.