Nam Tae Hyun, cựu thành viên nhóm nhạc WINNER đã bị bắt giữ ngay tại tòa sau khi không được chấp nhận kháng cáo trong vụ án lái xe khi say rượu.

Ngày 19/11, Tòa án quận Tây Seoul, Hàn Quốc, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt nam ca sĩ một năm tù giam và 1 triệu won tiền phạt.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ 10 phút ngày 27/4/2025, trên đường Gangbyeonbuk-ro, gần cầu Dongjak, hướng đi Ilsan, Seoul.

Nam Tae Hyun điều khiển ô tô sau khi uống rượu, chạy với tốc độ 182 km/h trên đoạn đường giới hạn 80 km/h, sau đó mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách giữa đường.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam ca sĩ ở mức 0,122%, vượt xa ngưỡng 0,08% dẫn đến thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Vụ tai nạn không ghi nhận người bị thương.

Cựu thành viên WINNER Nam Tae Hyun tái phạm lái xe say rượu, nhận án một năm tù. Ảnh: Yonhap News

Tại phiên phúc thẩm ngày 19/11/2026, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của Nam Tae Hyun và giữ nguyên mức án một năm tù cùng khoản tiền phạt 1 triệu won được tuyên ở phiên sơ thẩm.

Tòa nhận định hành vi lái xe khi say rượu với tốc độ cao có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, không chỉ đối với bản thân người điều khiển mà còn với những người tham gia giao thông khác. Do đánh giá Nam Tae Hyun có nguy cơ bỏ trốn và hành vi vi phạm có mức độ nguy hiểm cao, tòa quyết định bắt giữ anh ngay tại phòng xử án.

Đây không phải lần đầu Nam Tae Hyun vướng vi phạm liên quan đến rượu bia. Tháng 7/2023, anh từng bị xử phạt 6 triệu won vì lái xe sau khi uống rượu. Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào tháng 3 cùng năm, nam ca sĩ bị phát hiện điều khiển xe trong tình trạng có cồn và di chuyển khoảng 7-8 m tại một khu dân cư ở quận Gangnam, Seoul.

Đáng chú ý, vào tháng 1/2024, Nam Tae Hyun bị tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo hai năm trong vụ án mua và sử dụng ma túy đá methamphetamine. Vụ lái xe say rượu năm 2025 xảy ra khi Nam Tae Hyun vẫn đang trong thời gian chấp hành án treo của vụ án ma túy. Đây cũng là một trong những tình tiết được tòa xem xét khi đưa ra mức án nghiêm khắc.

Trước phiên phúc thẩm, tại buổi xét xử ngày 22/10/2026, Nam Tae Hyun từng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Anh cho biết đã bỏ rượu, sử dụng phương tiện công cộng, đi làm và tham gia các hoạt động tình nguyện, tư vấn để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, những lời trình bày này của Nam Tae Hyun không làm thay đổi quyết định của hội đồng xét xử.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, ra mắt cùng nhóm nhạc WINNER vào năm 2014 dưới trướng YG Entertainment. Nam Tae Hyun rời nhóm năm 2016 và sau đó hoạt động cùng ban nhạc South Club cũng như theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Vụ việc mới nhất tiếp tục gây chú ý tại Hàn Quốc bởi nam ca sĩ tái phạm hành vi lái xe khi say rượu trong thời gian đang được hưởng án treo của một vụ án ma túy.