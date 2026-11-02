Tới Cao Bằng với 'kế hoạch mơ hồ', khách Khánh Hoà rong ruổi 15 ngày không chán

Rong ruổi giữa mùa lúa chín

Đầu tháng 10, anh Nguyễn Đức Hiếu (quê Quảng Trị, hiện sống tại Nha Trang, Khánh Hòa), đến Cao Bằng với một kế hoạch mơ hồ. Chàng trai dự kiến ở đây khoảng 1 tuần, dành thời gian khám phá cảnh sắc mùa lúa chín, quay phim và chụp ảnh tư liệu về văn hóa, đời sống bà con địa phương.

Thế nhưng, những khung cảnh đẹp "ngoài sức tưởng tượng" xuất hiện nối tiếp, những bản làng xinh đẹp nằm khuất sau sườn núi và các cuộc gặp gỡ tình cờ khiến chuyến đi của Hiếu kéo dài tới 15 ngày.

Cao Bằng cách Hà Nội khoảng 280km, là tỉnh miền núi ở vùng Đông Bắc, có đường biên giới dài hơn 330km giáp Trung Quốc. Nơi đây sở hữu địa hình núi non, hệ thống hang động, thác nước và thung lũng - tạo nên cảnh quan đa dạng, thu hút nhiều người yêu nhiếp ảnh tìm đến vào mùa thu.

Đức Hiếu rong ruổi khắp Cao Bằng để ghi lại hình ảnh đẹp, tìm hiểu văn hoá địa phương

Sống ở thành phố biển Nha Trang, đã quen với biển xanh và cát trắng, anh Hiếu háo hức được ngắm nhìn những dòng suối trong veo, thung lũng phủ mờ sương và những cánh đồng vàng ruộm giữa núi rừng.

Thay vì lên lịch trình cố định, Hiếu chỉ xác định điểm đến đầu tiên là khu vực Trùng Khánh và thác Bản Giốc, sau đó để hành trình tiếp theo "diễn ra tự nhiên".

Thác Bản Giốc, thung lũng Phong Nậm và Ngọc Côn là 3 địa điểm khiến Hiếu ấn tượng nhất về cảnh sắc. Theo chàng trai, vẻ đẹp ngoài đời thực ấn tượng đến mức những bức ảnh hay thước phim khó có thể ghi lại trọn vẹn.

Khung cảnh thung lũng Ngọc Côn đẹp mờ ảo trong sương sớm

Cách thác Bản Giốc khoảng 25km, thung lũng Phong Nậm nổi bật với những cánh đồng lúa trải dài hai bên dòng Quây Sơn xanh ngọc bích.

Trong khi đó, Ngọc Côn là nơi sinh sống chủ yếu của người Tày, Nùng. Bên cạnh cảnh quan đồng ruộng và sông suối, du khách đến đây còn có cơ hội tìm hiểu nếp sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương.

Trong 15 ngày, nam du khách quay lại Phong Nậm, Ngọc Côn 2-3 lần. "Với mình, đi du lịch không nhất thiết phải liên tục di chuyển để đánh dấu thêm địa danh mới. Có những nơi đáng để mình trở lại, ngắm cảnh ở một thời điểm khác hoặc dành thêm thời gian quan sát nhịp sống địa phương", anh chia sẻ.

Hành trình "đi lạc" đáng nhớ

Rời khu vực Trùng Khánh, Hiếu tiếp tục hành trình lên Nguyên Bình, tìm tới bản nhỏ Hoài Khao để ghé thăm những ngôi nhà truyền thống, rừng trúc và đỉnh Phia Oắc. Sau đó, chàng trai độc hành về hướng Bảo Lạc.

Cách thành phố Cao Bằng cũ khoảng 60km, xóm Hoài Khao nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Phia Oắc - Phia Đén, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây có hơn 30 hộ dân, toàn bộ là người Dao Tiền, vẫn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Bà con tại Hoài Khao bắt đầu làm du lịch cộng đồng vài năm trở lại đây

Một trong những nét đặc trưng của Hoài Khao là những ngôi nhà cổ bằng gỗ, lợp ngói âm dương. Ngoài nhà chính, mỗi gia đình còn có kho chứa thóc bằng gỗ nằm tách biệt bên ngoài. Du khách đến đây có thể tìm hiểu các nghề thủ công và phong tục truyền thống như chạm khắc bạc, tạo hoa văn bằng sáp ong, bắt cá chép ruộng hay hát páo dung.

Chủ homestay ở Hoài Khao vì thấy Hiếu thích tìm hiểu văn hoá địa phương nên giới thiệu anh tới ngôi làng cách đó không xa, có những ngôi nhà trình tường đặc trưng. Hiếu vừa chạy xe vừa tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy ngôi làng nhỏ bình yên, nơi những đứa trẻ vô tư chơi đùa, cụ bà mặc đồ truyền thống, ân cần bế cháu nhỏ đứng trước nhà.

Hiếu chào hỏi, trò chuyện với những người lớn tuổi khác trong làng, hỏi về cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ giản dị khiến Hiếu có thêm những bức ảnh về con người địa phương, thay vì chỉ ghi lại cảnh sắc.

Trong hành trình, Hiếu trở lại Hoài Khao thêm 1 lần, tham gia hoạt động chụp ảnh, in ảnh tặng trẻ em ngay tại chỗ. Nhìn những đứa trẻ cầm trên tay tấm ảnh vừa được in và cười tít mắt, chàng trai cảm thấy hạnh phúc.

Đèo Khau Cốc Chà là một trong những điểm chàng trai muốn chinh phục nhất trong hành trình khám phá Cao Bằng. Tuy chỉ dài khoảng 2,5km, con đèo nổi bật với 15 tầng dốc và 14 khúc cua tay áo, tạo thành cung đường quanh co giữa núi rừng.

Hiếu lưu lại gần đèo 3 ngày để có cơ hội ngắm bình minh và hoàng hôn tại khu vực đèo. Chàng trai cũng rong ruổi tìm kiếm các bản làng chưa phát triển du lịch.

Hình ảnh ấn tượng về con đèo được Hiếu ghi lại

Từ nơi lưu trú, nhìn thấy một con đường ngoằn ngoèo men theo sườn núi, Hiếu hỏi thăm người dân và biết đường dẫn lên bản Hò Lù của người Dao sinh sống. Địa hình núi đá và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiếu đất sản xuất, thiếu nước tưới nên đời sống bà con còn nhiều khó khăn.

Khi chạy xe lên bản, Hiếu tình cờ gặp một người đàn ông mang chiếc ba lô nặng trĩu nên ngỏ ý chở ông đi cùng. Tuy nhiên, đi được nửa đường thì chiếc xe không thể lên dốc. Người đàn ông bảo Hiếu cứ đi trước, còn mình sẽ đi bộ lên sau.

Đường khó đi trong khi chiếc xe gặp trục trặc nên mất khá lâu Hiếu mới lên được tới bản. Chàng trai được người dân nhiệt tình hỏi thăm, cho mượn cờ lê để sửa xe.

Bản Hò Lù nằm lưng chừng núi

Trên đường rời bản, Hiếu gặp lại người đàn ông đi bộ lúc trước. Ông nhiệt tình mời chàng trai về nhà uống nước, ăn cơm.

"Chú mở chiếc ba lô nặng khoảng 20kg, lấy ra chai nước hương vải, rót vào hai chiếc chén rồi trân trọng mời mình. Vợ chú tất bật nấu cơm để mời mình dùng bữa. Mình nói tiếng Quảng Trị, trong khi chú không hiểu nhiều tiếng Kinh, ấy vậy mà vẫn trò chuyện vui vẻ", Hiếu kể.

Những đứa trẻ hàng xóm thấy khách lạ tới bản thì ríu rít tới trò chuyện, thích thú xem anh chụp ảnh.

"Bản còn nghèo, nhiều khó khăn nhưng con người thân thiện, ấm áp, khiến mình thấy thương nhớ. Đối với mình chuyến đi thành công không chỉ bởi được ngắm cảnh đẹp mà còn bởi những cuộc gặp tình cờ với bà con địa phương. Đôi khi, một chuyến đi lạc cung đường dự kiến lại mang tới những trải nghiệm tuyệt vời", anh Hiếu chia sẻ.

Bà con trong bản thích thú khi lần đầu thấy chiếc flycam và thiết bị chụp ảnh

Linh Trang - Hồng Duyên

Ảnh: NVCC