Elon Musk lên tiếng thừa nhận rằng bản thân đã chi quá nhiều cho bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ mà không thu về được gì. Ảnh: Getty.

Tỷ phú Elon Musk thừa nhận cảm thấy mình đã quá phung phí tiền bạc khi chi ít nhất 446 triệu USD để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, nhưng cuối cùng không thu được kết quả như mong đợi.

"Tôi cảm thấy mình khá ngốc nghếch khi đã chi quá nhiều tiền mà chẳng thu lại được bao nhiêu", ông Musk phát biểu tại Hội nghị DealBook của New York Times hôm thứ Tư. "Điều đó chắc chắn cho thấy các cuộc bầu cử ở Mỹ không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc".

Ông Musk đã chi ít nhất 446 triệu USD để hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa (GOP), trong đó phần lớn nguồn tài chính được tập trung vào bang Texas, nơi đặt trụ sở của hai công ty Tesla và SpaceX do ông điều hành.

Hồi tháng 9, tỷ phú này quyên góp 158 triệu USD cho siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC) chủ chốt của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Tổ chức này đã hỗ trợ ứng viên Cộng hòa Ken Paxton trong cuộc tranh cử.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cuối cùng phải nhận thất bại nặng nề tại Texas. Bang này bầu được một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ, đồng thời lần đầu tiên sau hơn 30 năm có một thống đốc thuộc đảng Dân chủ.

Giám đốc điều hành SpaceX cho biết nếu có cơ hội làm lại, ông sẽ phân bổ khoản tiền này theo cách khác.

"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chi ít tiền hơn", ông Musk nói.

Sau cuộc bầu cử, ít nhất một chính trị gia đã kêu gọi ông Musk chuyển hoạt động của Tesla khỏi Texas, trong đó có nghị sĩ Cộng hòa Carlos Giménez đến từ bang Florida. Tại Florida, các ứng viên Cộng hòa vẫn giữ được toàn bộ các chức vụ cấp bang trong cuộc bầu cử.

Khi được hỏi nhận định thế nào về bà Gina Hinojosa, người vừa đắc cử thống đốc Texas, ông Musk cho rằng tân thống đốc có quan điểm "khá ôn hòa".

"Tôi không nghĩ bà ấy là một thống đốc thuộc phe cực tả. Dựa trên tất cả những gì tôi nghe được về bà ấy, tôi nghĩ mọi chuyện ở Texas sẽ ổn", tỷ phú này nói.

Đây không phải lần đầu tiên ông Musk bày tỏ sự hối tiếc vì dành quá nhiều nguồn lực và thời gian cho chính trường Mỹ.

Năm ngoái, vào khoảng thời điểm rời Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), ông Musk từng thừa nhận có lẽ mình đã dành "hơi quá nhiều thời gian cho chính trị".

Ông cũng tuyên bố trong năm ngoái rằng sẽ cắt giảm chi tiêu cho các hoạt động chính trị.

Theo BI