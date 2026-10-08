Tội ác kinh hoàng trong những ổ lừa đảo ở Myanmar

Bộ phim tài liệu “Sự sụp đổ của các đường dây lừa đảo viễn thông ở miền bắc Myanmar”, được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) từ ngày 5-7/10, đã hé lộ những thủ đoạn của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, từ dụ dỗ, lừa đảo mua bán người đến việc sử dụng bạo lực để kiểm soát các trại lừa đảo.

Loạt phim gồm 3 tập, tái hiện quá trình lực lượng chức năng Trung Quốc điều tra, truy bắt các tổ chức tội phạm hoạt động tại Myanmar. Đáng chú ý, trong phim có nhiều tình tiết chưa từng được tiết lộ về vụ nam diễn viên Vương Tinh bị lừa bán, cũng như những vụ giết người liên quan đến các gia tộc có thế lực ở khu vực Kokang.

Nam diễn viên bị bán ba lần trong bốn ngày

Vương Tinh, còn được biết đến với nghệ danh Tinh Tinh (Xing Xing), từng tham gia một số bộ phim truyền hình Trung Quốc và đảm nhận các vai phụ trong những tác phẩm điện ảnh, trong đó có bộ phim Diệp Vấn 3. Vụ mất tích của anh vào năm 2025 từng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc và Thái Lan.

Nam diễn viên Vương Tinh (áo trắng) bị bắt cóc, bán 3 lần trong 4 ngày. (Ảnh: AP)

Cuối năm 2024, Vương Tinh nhìn thấy một thông báo tuyển diễn viên được đăng trong nhóm WeChat bởi tài khoản có tên Nhan Thập Lục. Người này tự nhận là trợ lý đạo diễn đang tìm kiếm diễn viên cho một dự án.

Sau khi gửi video thử vai, Vương Tinh nhanh chóng nhận được thông báo trúng tuyển. Để nạn nhân tin tưởng hơn, Nhan Thập Lục đã sắp xếp vé máy bay khứ hồi từ Thượng Hải đến Bangkok cùng chỗ ở tại khách sạn.

Khi Vương Tinh đến sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok ngày 2/1/2025, một tài xế do Nhan Thập Lục bố trí đã đến đón anh. Tuy nhiên, thay vì đưa nam diễn viên đến khách sạn đã đặt trước ở Phuket, tài xế thông báo rằng địa điểm lưu trú của anh đã thay đổi.

Sau đó, anh bị đưa lên phía bắc, hướng về thành phố Mae Sot, gần biên giới Myanmar. Sau khi đổi xe tại khu vực gần một siêu thị, Vương Tinh nghi ngờ và gửi cho bạn gái tin nhắn: “Em cho mèo ăn chưa?”. Đây là tín hiệu cầu cứu mà hai người đã thống nhất từ trước.

Bạn gái anh nhanh chóng trình báo vụ mất tích với cơ quan chức năng. Sau đó, Vương Tinh bị những người đàn ông có vũ trang bắt cóc và đưa trái phép qua biên giới sang Myanmar. Tại đây, anh hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Theo bộ phim tài liệu, Bộ Công an Trung Quốc đã liên hệ với giới chức Thái Lan và Myanmar để phối hợp tìm kiếm nam diễn viên. Cuối cùng, một nhóm công tác chung đã tìm thấy Vương Tinh và phát hiện anh bị bán đến ba lần chỉ trong vòng bốn ngày.

Trong thời gian bị giam giữ tại Myawaddy, Vương Tinh từng tìm cách dùng tiền để đổi lấy tự do. Tuy nhiên, những kẻ bắt giữ đã từ chối đề nghị này và nói với anh rằng chúng thiếu người chứ không thiếu tiền.

Cảnh sát Trung Quốc và Thái Lan sau đó lần ra một mạng lưới buôn người xuyên biên giới liên quan đến vụ án và bắt giữ 17 nghi phạm. Nhan Thập Lục nằm trong số những kẻ bị bắt.

Sau khi bộ phim tài liệu được phát sóng ngày 7/10, Vương Tinh đã đăng bài trên mạng xã hội Weibo, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng.

Nạn nhân của các trung tâm lừa đảo, những người bị lừa hoặc bị buôn bán để làm việc tại Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Những vụ giết người kinh hoàng trong khu lừa đảo

Không chỉ phơi bày hoạt động mua bán người, bộ phim tài liệu còn tiết lộ những vụ giết người liên quan đến gia tộc họ Ngụy, một trong 4 gia tộc gồm Bạch, Ngụy, Lưu và Minh có thế lực tại miền Bắc Myanmar.

Theo Global Times, gia tộc Ngụy bắt đầu mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Kokang khoảng 15 năm trước. Ngụy Hoài Nhân, một thành viên trong gia tộc, đã bồi dưỡng cháu trai Trần Đại Vĩ trở thành nhân vật chủ chốt thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc.

Trần Đại Vĩ tìm cách củng cố quan hệ với những người đứng sau cấp vốn cho các khu phức hợp lừa đảo bằng cách kết nghĩa anh em với họ. Để khiến nghi lễ kết nghĩa trở nên trang trọng hơn, Trần Đại Vĩ đã lệnh cho thuộc hạ tìm một người lạ để hiến tế.

“Người lạ” kém may mắn bị nhắm đến khi đó đang bị biệt giam trong buồng giam nhỏ do không tuân thủ nội quy của trại lừa đảo.

Trong một vụ việc khác, do bất bình vì mâu thuẫn trước đó với một nhà tài phiệt thuộc khu trại lừa đảo do gia tộc khác điều hành, Trần Đại Vĩ đã lệnh cho thuộc hạ bắt cóc một nhân viên của người kia ngay trên đường phố vào nửa cuối năm 2022.

Binh lính đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, Myanmar. (Ảnh: AP)

Một tháng sau, Trần Đại Vĩ tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ đưa nạn nhân đến địa điểm hành quyết. Ông Hoàng Nguyên Phong, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự thuộc Cục Công an thành phố Nam An (Tuyền Châu, Phúc Kiến), cho biết nạn nhân đã bị bắn chết dã man.

Bộ phim cũng xác định đại diện của 4 gia tộc đã đàm phán với phái đoàn Trung Quốc suốt 3 giờ tại công trình nhỏ dựng tạm ở phía Myanmar, gần biên giới hai nước. Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận.

Đầu năm nay, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố các tổ chức tội phạm thuộc gia tộc Minh và gia tộc Bạch đã bị “triệt phá hoàn toàn”, với 16 người bị tuyên án tử hình. Cơ quan này cũng cho biết hơn 41.000 người được đưa trở về Trung Quốc từ miền bắc Myanmar đã bị kết án vì liên quan đến các hoạt động lừa đảo viễn thông.