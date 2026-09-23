Tối 23/9, Chủ tịch Trung Quốc tới Mỹ, Tổng thống Trump sẽ đón tiếp bằng một cử chỉ ngoại giao hiếm thấy

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, ngày 14/5. (Nguồn: Reuters)

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập tới Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Dự kiến, chuyên cơ sẽ hạ cánh vào đầu giờ tối 23/9 (giờ địa phương) tại Căn cứ Liên hợp Andrews, nằm ngay bên ngoài Washington D.C., nơi Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón tiếp, thể hiện một cử chỉ ngoại giao hiếm thấy.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm, trong bối cảnh những căng thẳng liên quan đến thuế quan, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề khác đang đặt ra thách thức cho thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn sẽ hết hạn vào tháng 11 tới.

Sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump hồi tháng 5, lần này Washington sẽ là nơi diễn ra cuộc gặp. Nhà Trắng dự kiến ​​sẽ tổ chức lễ đón tiếp trọng thể dành cho nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ​​sẽ chính thức đón tiếp ông Tập và phu nhân tại Nhà Trắng vào thứ Năm (24/9), với lễ đón cấp Nhà nước diễn ra trước cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng sẽ diễn ra cùng ngày.

Tuy nhiên, giới quan sát bình luận, kỳ vọng về những kết quả thực chất vẫn ở mức khiêm tốn, bởi cuộc gặp trước đó của họ bị nhiều chuyên gia đánh giá là mang tính biểu tượng nhiều hơn là thực chất.

Giám đốc điều hành Tesla, Tỷ phú Elon Musk gọi ông Tập là một “nhà lãnh đạo vĩ đại” trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng bởi đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV. Vị tỷ phú này, người được cho là sẽ tham dự bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng hai vị tổng thống Mỹ-Trung tại Washington nhận định, Trung Quốc đã “phát triển thịnh vượng vượt bậc” trong thời gian ông Tập nắm quyền.

Ông Musk cũng đã nhiều lần ca ngợi Trung Quốc trong những tuần gần đây, đồng thời bác bỏ những tin đồn cho rằng ông đang có ý định chấm dứt hoạt động của Tesla tại quốc gia này.

Trong khi đó, trước ngày Chủ tịch Tập Cận Bình lên đường công du, Nhân dân Nhật báo đăng bài bình luận thể hiện cái nhìn khá lạc quan về hội nghị thượng đỉnh. Bài viết nêu rõ, "Quan hệ Mỹ-Trung Quốc là mối quan hệ song phương quan trọng và phức tạp nhất thế giới, trong đó hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò như “ngôi sao dẫn đường” cho mối quan hệ này.

Bài viết liên tục nhấn mạnh khái niệm “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” – một cách định hình mối quan hệ giữa hai cường quốc đã xuất hiện từ Hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5/2026 tại Bắc Kinh. Khi đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc đã thảo luận về thương mại, đầu tư và các khía cạnh rộng hơn trong quan hệ song phương.

Trong một bài viết khác cũng trên tờ Nhân dân Nhật báo, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong đã vạch ra các giới hạn cụ thể. Ông khẳng định, Bắc Kinh không chấp nhận việc các lợi ích cốt lõi của nước này bị thách thức. “Chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc không thể bị xâm phạm và bốn lằn ranh đỏ - vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, con đường và hệ thống phát triển, quyền phát triển - không thể bị thách thức”, Đại sứ Tạ Phong viết.

Về phía Mỹ, trong một bản tin phân tích, Oxford Economics nhận định chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc là “dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang trở nên dễ dự đoán hơn”. Tuy nhiên, công ty tư vấn này cũng cho rằng cả hai bên vẫn đang “câu giờ.”

Theo Oxford Economics, “Trung Quốc muốn duy trì khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu trong khi giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Trong khi Mỹ muốn hạn chế gián đoạn chuỗi cung ứng trong ngắn hạn và xây dựng năng lực sản xuất trong nước. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế rất khó tháo gỡ và cả hai bên đều cần thời gian để xây dựng các giải pháp thay thế đáng tin cậy”.

Theo đó, các chuyên gia phân tích dự báo kết quả thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc lần này đạt được sẽ ở phạm vi “hẹp” và có thể “đảo ngược”, bao gồm việc nới lỏng hạn chế thuế quan ở mức độ nhất định, khả năng mở rộng cam kết mua nông sản và máy bay, cũng như các cam kết hợp tác về những vấn đề như an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) và vấn đề Iran. “Điều đó đồng nghĩa với việc những vấn đề gai góc hơn như cạnh tranh công nghệ, hoạt động trung chuyển hàng hóa... vẫn sẽ chưa có gì mới”.

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ kéo dài đến hết ngày thứ Sáu (25/9).