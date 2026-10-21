Tối 22/10 công bố phương thức nhận vé chương trình 'Tự hào là người Việt Nam'

Noo Phước Thịnh sẽ tham gia chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ban tổ chức chương trình cho biết, vé được phát ra miễn phí hoàn toàn, số lượng và phương thức nhận vé được công bố trên trang Fanpage Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” vào 10 giờ tối mai (22/10).

Chương trình chính luận đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Đây là chuỗi chương trình thường niên, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026) và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12); đồng thời gắn liền với chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chương trình diễn ra tối 1/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, với quy mô 30.000 khán giả.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nam và ngoài bắc sẽ góp mặt tại chương trình như Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, các ca sĩ Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol.

Chương trình còn có sự góp mặt của Ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, Câu lạc bộ Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam và các diễn viên cùng tham gia đồng diễn.

Hiện tại, chương trình đang thu hút sự quan tâm rất lớn của đông đảo người dân.