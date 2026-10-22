Tối 22/10: 4 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa, Công an phát thông báo khẩn
Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương khẩn trương truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2 (Cục 10 - Bộ Công an) đóng tại xã Diêm Lâm (Khánh Hòa).
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toi-22-10-4-pham-nhan-dac-biet-nguy-hiem-tron-khoi-trai-giam-o-khanh-hoa-cong-an-phat-thong-bao-khan-169261022183102088.htm