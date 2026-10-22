Tối 22/10: 4 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa, Công an phát thông báo khẩn

Chiều 22/10, khi đi làm về tới nhà trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, người con mở cửa phòng thì phát hiện cha mình nằm bất động trên chiếu trải dưới nền gạch nên kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong.