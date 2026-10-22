Pháp luậtHình sự - Dân sự

Tối 22/10: 4 phạm nhân đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa, Công an phát thông báo khẩn

Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương khẩn trương truy bắt 4 phạm nhân vừa trốn khỏi Trại giam A2 (Cục 10 - Bộ Công an) đóng tại xã Diêm Lâm (Khánh Hòa).

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
30 liên quanGốc

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

SKĐS

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toi-22-10-4-pham-nhan-dac-biet-nguy-hiem-tron-khoi-trai-giam-o-khanh-hoa-cong-an-phat-thong-bao-khan-169261022183102088.htm