Tối 21/10, một người trúng độc đắc Vietlott 31,2 tỷ đồng

Tối 21/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết trong kỳ quay cùng ngày, sản phẩm Mega 6/45 ghi nhận một vé trúng giải trị giá hơn 31,2 tỷ đồng.

Tấm vé trúng độc đắc có bộ số 04-10-14-22-25-44. Giải thưởng trị giá hơn 31,2 tỷ đồng đã được tích lũy hơn 2 tuần. Thông tin về khách hàng và nơi phát hành vé trúng thưởng chưa được công bố.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc hơn 31 tỷ đồng

Theo quy định hiện hành, thu nhập từ trúng thưởng xổ số có giá trị trên 20 triệu đồng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc thực lãnh khoảng 28 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay, hệ thống ghi nhận có 63 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.882 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 28.104 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Trước đó, tối 4/10, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01570 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.10 là: 15 – 20 – 29 – 37 – 40 – 45.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 199.576.277.000 đồng.