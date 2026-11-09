Tóc Tiên xuất hiện trong câu hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia, thí sinh phản ứng ra sao?

Nối tiếp sức nóng của trận Chung kết năm đầy hấp dẫn, cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 đã chính thức "xông đất" vào khung giờ quen thuộc 13h ngày 8/11.

Đáng chú ý, tập đầu tiên của hành trình "leo núi" năm 2027 không chỉ chứng kiến màn tranh tài gay cấn của 4 chàng trai mà còn tạo độ thảo luận trong cộng đồng người hâm mộ của ca sĩ Tóc Tiên.

Trong lượt thi chung của phần thi Khởi động, chương trình đã đưa ra câu hỏi: "Nữ ca sĩ nào đại diện cho Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026?". Sau vài giây suy nghĩ, nam sinh Nguyễn Hải Lâm (Trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) đã bấm chuông là đưa ra đáp án là Tóc Tiên, đây cũng là câu trả lời chính xác.

Tóc Tiên phản hồi câu trả lời thí sinh Hải Lâm. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được netizen chia sẻ, nhận được nhiều sự quan tâm, thảo luận bởi lẽ chỉ còn ít ngày nữa sự kiện này sẽ diễn ra. Ngay khi nhận tín hiệu, ca sĩ Tóc Tiên đã để lại bình luận gửi lời cảm ơn Hải Lâm.

Trước đó, tối 16/9, tại buổi giới thiệu Thanh Âm Việt Nam, Tóc Tiên được công bố là đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026. Đến đêm Tuyển chọn Bài hát Việt Nam Thanh Âm Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 10, trong số 5 ca khúc được Tóc Tiên và ê-kíp chuẩn bị, BTC đã gọi tên tiết mục Em Tiên giành chiến thắng, chính thức cùng nữ ca sĩ đại diện Việt Nam đến với cuộc thi quốc tế. Mùa đầu tiên của cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan, có sự tham gia của 11 đại diện đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tóc Tiên tích cực tập luyện cho chuyến đi thi quốc tế. Ảnh: IGNV

Những ngày qua, Tóc Tiên thường xuyên cập nhật clip/hình ảnh hậu trường tập luyện vũ đạo, ráp đội hình cùng các vũ công. Theo tiết lộ từ ê-kíp, sự xuất hiện của Tóc Tiên trên sân khấu đêm Chung kết sẽ có nhiều thay đổi so với đêm Tuyển chọn. Bên cạnh đó, Tóc Tiên và stylist cho biết phần chuẩn bị trang phục diễn ra "trộm vía", sẽ mang hai thùng đồ đến Eurovision Song Contest Asia 2026, sẵn sàng cháy hết mình.

Tóc Tiên "rì-viu" 2 thùng đồ chuẩn bị cho 3 phút trình diễn. Nguồn clip: Thanh Âm Việt Nam